劉兆玄：把握“十五五”機遇　兩岸應創新合作

兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄在兩岸企業家峰會年會開幕式致辭（中評社 許思悅攝） 中評社南京12月17日電（實習記者 許思悅）12月16日，2025兩岸企業家峰會年會在南京開幕，兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄在致辭中表示，“十五五”規劃為兩岸產業擴大合作開辟新空間，兩岸未來應在人工智能、智能製造、工業互聯網、環保節能、生物醫藥等領域深化合作，創造共贏機遇。



劉兆玄首先回顧兩岸經貿關係的發展歷程。他表示，大陸是台灣第一大貿易夥伴，台灣是大陸第五大貿易夥伴，雙方經貿往來至關重要。近年來兩岸貿易結構持續向高科技領域升級，產業互補融合不斷深化。儘管國際經濟形勢變化帶來挑戰，但台商對大陸投資貿易和產業分工的基本格局並未改變，台商仍將大陸視為重要的生產基地和市場。



劉兆玄表示，中共二十屆四中全會通過的“十五五”規劃建議為大陸未來產業發展繪制了藍圖，也為兩岸產業合作開辟了廣闊空間。今年兩岸企業家峰會年會主題為“聚焦轉型創新 深化多鏈合作”，旨在落實“十五五”規劃精神，加速促進兩岸產業轉型升級，全力推動多產業鏈創新合作。對此，劉兆玄提出多項建議。



首先，兩岸應強化跨組整合協同，擴大多鏈合作範圍。劉兆玄表示，峰會近兩年聚焦兩岸新能源網聯汽車產業鏈合作，獲得業界積極響應，達成很多具體成果，可以將經驗復制擴大到其他產業，例如人工智能、智能製造、工業互聯網、環保節能、生物醫藥等領域，協助兩岸企業進行多元深度的產業鏈對接和協同創新，締造更多合作成果。



關於AI領域產業合作，劉兆玄表示，台灣資訊業者在人工智能相關的數據中心和基礎零部件，以及平台、雲端和整合加值服務方面已累積相當能量。大陸則享有市場規模、海量數據和場景應用優勢。雙方可進行產業鏈深度合作，服務廣大內需市場，攜手進軍國際市場。



劉兆玄認為，兩岸同樣面臨資源、能源和環境的困境，應共同探索發展綠色低碳經濟合作的途徑。他建議大陸在各產業園區內設立專區或平台，讓台灣新能源和環保業者，有更多機會與大陸相關設備和技術的提供者和需求者進行對接合作。