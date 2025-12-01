兩岸企業家峰會年會開幕　聚焦創新合作

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧致辭（中評社 許思悅攝） 中評社南京12月17日電（實習記者 許思悅）12月16日，2025兩岸企業家峰會年會在南京開幕。本屆峰會年會以“聚焦轉型創新，深化多鏈合作”為主題，吸引兩岸企業家、專家學者等800人出席。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、台灣方面理事長劉兆玄、江蘇省委書記信長星出席開幕式並致辭。



王滬寧表示，民族興，國家強，兩岸同胞會更好。我們要把握國家統一、民族復興的歷史大勢，把握兩岸關係發展的正確方向，深化交流合作，促進共同發展，增進親情福祉，攜手開創中華民族更加美好的未來。中共二十屆四中全會對“十五五”時期發展作出頂層設計和戰略擘畫，必將為推動兩岸經濟合作和共同發展注入新動力，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業開辟新前景。希望廣大台胞台企更好為共同壯大中華民族經濟、共同創造中華民族綿長福祉貢獻力量。



郭金龍在致辭中表示，無論外部環境如何變化，我們都要堅持“拉手”而不是“鬆手”，尋求“延鏈”而不是“斷鏈”，從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局。郭金龍指出，兩岸工商界是融合發展的先行者、轉型創新的開拓者、民族經濟的振興者，應把握歷史大勢、緊抓發展機遇，用篤行實幹書寫合作新篇，共創民族經濟未來。



劉兆玄在致辭中表示，中共二十屆四中全會通過的“十五五”規劃建議為大陸未來產業發展繪制了藍圖，也為兩岸產業合作開辟了廣闊空間。儘管國際經濟形勢變化帶來挑戰，但台商對大陸投資貿易和產業分工的基本格局並未改變，台商仍將大陸視為重要的生產基地和市場。他認為，下一步兩岸應強化跨組整合協同，擴大多鏈合作範圍；推動AI產業合作，帶動廣大應用商機；採取具體政策措施，扶助綠色轉型合作；推進高端智能製造，加速傳統產業升級；強化產業供應鏈結，協助台商拓大內需。



信長星表示，中共二十屆四中全會擘畫了未來五年發展藍圖，江蘇正按照習近平總書記“走在前、做示範”的要求推進中國式現代化建設。他表示，圍繞本次峰會“聚焦轉型創新，深化多鏈合作”主題，江蘇將從四個方面深化兩岸多鏈合作：一是促進產業鏈緊密銜接，支持台企融入現代化產業體系；二是促進創新鏈開放共享，助力台企在新賽道上加快發展；三是促進資金鏈暢通循環，推廣兩岸金融改革試點經驗；四是促進人才鏈高效匹配，優化台灣人才在蘇發展環境。他強調，江蘇將持續為台胞台企參與現代化建設、共享發展機遇提供優質服務，期待兩岸企業家共同守護中華民族家園，在民族復興偉業中共享榮光。