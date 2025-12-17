特朗普政府宣布對40國實施入境限制

10月5日，在美國首都華盛頓，美國總統特朗普返回白宮。（圖源：新華社） 中評社北京12月17日電／據新華社報導，美國總統特朗普16日簽署公告，將此前受美方全面和部分入境限制的國家數量從19個擴大至40個。



今年6月，美國以“國家安全”等為由，宣布對阿富汗、緬甸、乍得等12國公民實施全面入境限制，並對布隆迪、古巴、老撾等7國公民實施部分入境限制。



據最新簽署的公告，針對一些國家在篩選、審查和信息共享方面存在“嚴重不足”，美國更新了入境限制的國家名單，以保護“國家安全和公共安全”。



公告顯示，此前受部分入境限制的老撾和塞拉利昂，將面臨全面入境限制。另外，新增對布基納法索、馬里、尼日爾、南蘇丹和敘利亞5國公民以及對持有巴勒斯坦民族權力機構簽發旅行證件的個人實施全面入境限制。根據最新政策，受到美國全面入境限制的國家數量由12個增至20個。



公告還宣布新增對尼日利亞、科特迪瓦、坦桑尼亞、多米尼克等15國實施部分入境限制，將受部分入境限制的國家數量增加到20個。



11月26日，美國首都華盛頓特區兩名國民警衛隊成員遭到槍擊，槍手系一名阿富汗公民。此後，特朗普政府加強移民管控。美國公民及移民服務局宣布對此前列入入境限制名單的19個“受關注國家”的綠卡持有者啟動重新審查；特朗普在社交媒體發帖稱，將永久暫停“第三世界國家”移民；美國國務院宣布暫停向阿富汗護照持有人簽發簽證。

