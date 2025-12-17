特朗普告BBC誹謗　BBC辯稱“非故意”

這是12月2日在美國首都華盛頓拍攝的白宮。（圖源：新華社） 中評社北京12月17日電／據新華社報導，美國總統特朗普15日晚向美國佛羅里達州一家聯邦地區法院提起訴訟，指控英國廣播公司（BBC）剪輯拼接其講話，索賠100億美元。控辯雙方眼下圍繞特朗普是否有權提起訴訟、如何證明BBC出於“真實惡意”進行報導等問題各執一詞。



特朗普：“拼接講話誤導公眾”



據美國哥倫比亞廣播公司15日報導，BBC所受指控分別為誹謗和違反佛羅里達州貿易行為法，原告方就每項指控索賠50億美元。



在33頁的訴狀中，特朗普律師團隊指控BBC在2024年11月美國總統選舉投票前播出的《全景》欄目紀錄片中，把特朗普兩個講話片段拼接在一起，目的是“全面誤導觀眾”，進而“誹謗、詆毀”特朗普。



英國《每日電訊報》網絡版11月3日獨家披露一份BBC內部備忘錄的部分內容。備忘錄顯示，《全景》欄目去年播出的紀錄片《特朗普：第二次機會？》將特朗普講話的兩個片段拼接在一起，製造一種“特朗普煽動其支持者參與2021年1月6日的美國會大廈騷亂事件”的印象。此事被曝光後，時任BBC總裁蒂姆·戴維和新聞部門首席執行官德博拉·特尼斯辭職，BBC就剪輯拼接特朗普的講話道歉，但拒絕特朗普的賠償要求。此外，BBC所有平台將不再重播涉事紀錄片。



特朗普的訴狀稱，BBC雖已道歉，但並未真正悔改，也未採取實質性整改措施以防重演“濫用新聞報導權”事件。



15日早些時候，特朗普在白宮“預告”即將起訴BBC，指責該媒體“使用人工智能或其他工具”偽造他的講話內容，“把那些我沒說過的、與國會大廈騷亂有關的可怕語句塞進我嘴里”。