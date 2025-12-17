美烏柏林會談真的“富有成效”？

11月23日，在位於瑞士日內瓦的美國常駐聯合國日內瓦辦事處代表團駐地，美國國務卿魯比奧（右）和烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克共同會見記者。 中評社北京12月17日電／據新華社報導，烏克蘭總統澤連斯基及烏方代表團日前在柏林結束了與美方代表團為期兩天的會談。澤連斯基以“富有成效”形容此次接觸，美國媒體報導稱雙方在對烏安全保障問題上取得進展，“在縮小分歧方面大大接近”。會談是否真的像所宣稱的那樣“富有成效”？各方分歧是否縮小？近期歐洲針對烏克蘭危機談判進程有何考量？



會談有何成效



澤連斯基與美國總統特使威特科夫、美國總統特朗普的女婿庫什納14日抵達柏林，雙方當天會談超過5個小時，15日繼續會談約2個小時。



美國媒體15日援引美國官員的話報導，美烏正接近達成一項安全保障協議，類似於《北大西洋公約》第五條集體防禦條款，雙方已就“90%的議題”達成共識。



澤連斯基在會談後表示，此次會談“複雜不易”，但“富有成效”。他同時強調，對烏克蘭而言加入北約才是真正的保障，但鑒於美國和部分歐洲夥伴對此持反對立場，烏方同意接受美歐提供類似於北約集體防禦條款的安全保障。



烏談判代表團團長、烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫15日也在社交媒體發文說，過去兩天烏美會談“富有建設性和成效”，取得“切實進展”。



歐洲多國領導人也參加了這次會談，其會後評價也調門頗高。德國總理默茨通過社交媒體發文說：“第一次出現了停火的可能性”。波蘭總理圖斯克對媒體表示，“這是我第一次從美國談判代表口中聽到……美國將以這樣一種方式為烏克蘭提供安全保障，即如果俄羅斯再次襲擊烏克蘭，美國將採取軍事回應。”瑞典首相克里斯特鬆則表示，安全保障問題已經變得“更加清晰和可信”，是邁向可持續和平的重要一步。



15日晚，歐洲多國和歐盟領導人通過德國政府網站發布聯合聲明說，美國和歐洲領導人承諾，將在達成協議結束俄烏衝突的背景下，共同為烏克蘭提供強有力的安全保障和經濟復甦支持措施。

