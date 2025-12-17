日本執政黨擬放寬武器出口限制引廣泛批評

12月2日，日本前外務省官員孫崎享在東京舉行的集會上發言。（圖源：新華社） 中評社北京12月17日電／據新華社報導，日本執政聯盟自民黨與日本維新會15日召開會議，就修改“防衛裝備轉移三原則”運用指南、取消對武器出口的5種類型限制達成一致，並確認將於明年2月向內閣提交相關動議。該動向在日本國內引發擔憂和批評。



根據現行“防衛裝備轉移三原則”運用指南，日本向其他國家出口的防衛裝備原則上僅限於救援、運輸等5種以後勤用途為主的武器類型。《日本經濟新聞》指出，一旦廢除上述5種類型限制，日本武器出口範圍將事實上實現全面放開，殺傷性裝備也可能被納入其中。



圍繞這一動向，日本多家媒體發文表達擔憂與批評。《東京新聞》在社論中指出，高市政權推動的日本武器出口只會助長國際紛爭，相關問題應在國會充分討論後再決定，而不能任由執政黨獨斷專行。社論認為，若日本安保政策過度向軍事傾斜，可能導致日本周邊安全環境進一步惡化。



日本一些地方媒體16日刊文指出，廢除5種武器出口類型限制，將改變日本作為所謂“和平國家”的狀態，因此應予以反對。有媒體還援引公明黨黨首齊藤鐵夫的話說，如果殺傷性武器流入衝突國家，日本就會成為“販賣死亡的商人”。