【
大
中
小
】 【
打 印
】
特朗普：封鎖所有進出委內瑞拉受制裁油輪
http://www.CRNTT.com
2025-12-17 09:33:37
中評社香港12月17日電／美國總統特朗普16日在社交媒體上發文說，認定委內瑞拉現政府是“外國恐怖組織”。
新華社報導，特朗普當天下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施“全面徹底的封鎖”。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
特朗普告BBC誹謗 BBC辯稱“非故意”
(2025-12-17 08:39:38)
特朗普政府宣布對40國實施入境限制
(2025-12-17 08:38:44)
委內瑞拉國防部長：已做好捍衛祖國的準備
(2025-12-17 08:06:03)
王義雄：美要盟友狂加軍費是為了興旺軍工業
(2025-12-17 00:27:55)
委內瑞拉：特多曾協助美國“盜取”油輪
(2025-12-16 16:52:44)
美軍稱對3艘“販毒船”發動打擊致8人死亡
(2025-12-16 16:51:45)
特朗普起訴BBC索賠100億美元
(2025-12-16 16:50:29)
台美關稅有漏洞？台經長龔明鑫點1關鍵
(2025-12-16 16:38:55)
特朗普關稅漏洞大 台僅23%商品遭課徵
(2025-12-16 10:19:29)
特朗普：贏得中期選舉很困難
(2025-12-15 17:03:06)