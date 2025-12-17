】 【打 印】 
特朗普：封鎖所有進出委內瑞拉受制裁油輪
http://www.CRNTT.com   2025-12-17 09:33:37


　　中評社香港12月17日電／美國總統特朗普16日在社交媒體上發文說，認定委內瑞拉現政府是“外國恐怖組織”。

　　新華社報導，特朗普當天下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施“全面徹底的封鎖”。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：