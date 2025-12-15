青年學者多方向探討2025年台灣對外關係

中山大學粵港澳發展研究院助理研究員田賜（圖片由主辦方提供） 中評社北京12月17日電／12月14日，由華中師範大學台港澳與東亞研究中心主辦，湖州市台灣研究中心協辦的“對台總體方略研究”青年學者論壇第一次會議在浙江湖州南潯開沅書院舉行。與會青年學者多方向、多視角探討台灣對外關係，取得豐富成果。



中山大學粵港澳發展研究院助理研究員田賜認為，2025年美國“以台制華”和賴清德當局“倚美謀獨”相交織，反分裂反干涉鬥爭形勢更趨複雜，但也出現微妙變化。美台關係從過去的“史上最好”，轉變為賴清德口中的“朋友間的摩擦”“意見分歧”，也不得不承認 “美國關稅政策帶來的衝擊”。美台間的政治、安全與經濟分歧也漸漸浮上台面。2025年以來賴清德當局變本加厲炒作所謂“中國威脅”，甚至刻意營造台海緊張氛圍倒逼美國“保台”，美學者因而呼籲要毫不猶豫地遏制魯莽的領導人賴清德。相較類似“佩洛西竄台”的“政治作秀”，特朗普政府“以台制華”的重點，則更重視以務實手段增強台灣當局和台灣社會“拒統”“信心”和“能力”，包括繼續策動對台軍售，助台拓展所謂“國際空間”，炮製損害中國主權的涉台法案等等。賴清德上台後，美國戰略界人士強調，台當局應當表態不追求“台灣獨立”，這實際上反映出美國國內“建制派”對賴清德當局鋌而走險的擔憂。美國雖不會“棄台”，不會“棄‘獨’”，但賴清德當局如一意孤行製造台海危機，美策略性“棄賴”的可能性並不能完全排除。



南京大學台灣研究所副所長張萌副教授從政策考量角度就台美關稅談判進行深入分析，指出2025年的台美關稅談判之所以尤為引人注目，不僅是因為地緣政治博弈的延伸，更因台灣是全球半導體供應鏈的核心環節。美國通過關稅杠杆，將台灣作為中美競爭“籌碼”，不僅迫使台灣將半導體產業和技術轉移到美國本土，大量台灣工程師和技術人員移居海外，島內流失數萬就業崗位，島內半導體產業也會逐漸空洞化。與此同時，也將降低台灣對中國大陸和香港市場的依賴，推動半導體供應鏈重構，從而削弱中國大陸在半導體領域的供應鏈優勢。張萌認為，從當前情勢來看，台美關稅談判大概率以台方讓步告終。賴清德當局若無條件跪美、賣台求榮，在台半導體產業對美投資已接近極限情況下，繼續增加對美投資和技術轉移，可能加深島內更多疑慮從而引發政治爭議。此外，台農業開放也可能衝擊島內農民，2022年蔡英文當局開放美含萊克多巴胺豬肉曾引發島內抗議，類似爭議將可能重演。