兩岸博物館論壇舉辦　共探中華文化數智新生

南京市委常委、宣傳部部長季鐵軍致辭（中評社 許思悅攝） 中評社南京12月18日電（實習記者 許思悅）12月16日下午，兩岸企業家峰會現代服務業及文化創意產業合作推進小組專題論壇暨第七屆兩岸博物館IP授權交流論壇成功舉辦。本次論壇以“源·創——創聯兩岸 數賦新生”為主題，兩岸博物館負責人、文博專家、文創企業代表齊聚南京，圍繞數字技術賦能文博IP創新、跨界融合與兩岸合作等議題深入交流，共探文化傳承與產業發展的新路徑。



南京市委常委、宣傳部部長季鐵軍在致辭中表示，兩岸博物館IP論壇已成為弘揚中華文化、深化文創產業合作的重要平台。南京秉持“寧台一家親”理念，通過“寧聚計劃”吸引超過5000名台灣青年來寧發展，落地台資文創企業超200家。南京將在“十五五”期間加強科技賦能，推動文物活化與博物館IP創新開發，歡迎台灣文創業界來寧合作，共同傳承中華文脈、提升文化影響力。



峰會文創小組台方召集人薛香川指出，歷史文物是兩岸最堅實的精神紐帶，而IP授權是讓文物跨越時空、走進現代生活的有效途徑。他強調，數字化時代需要通過IP合作將文物轉化為可體驗的文化符號，共同打造具有全球影響力的中華文化品牌。薛香川以《富春山居圖》合璧展出的往事為例，說明通過數字技術能讓珍貴文物跨越物理限制，讓更多觀眾領略中華文化魅力。



峰會文創小組陸方召集人張鴻銘表示，本次論壇在峰會八個小組論壇中獲高度重視，展現了兩岸文創合作的強勁動力。他回顧道，七年來論壇始終秉持“文化同源、未來共創”理念，已聯動兩岸300餘家博物館、200餘家文創企業及500餘位設計師，推動了一批台灣文創企業與人才深度參與兩岸合作，使文化交流更貼近百姓生活。