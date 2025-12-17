烏克蘭國際索賠委員會在荷蘭成立

中評社北京12月17日電／據新華社報導，35個國家和歐盟16日在荷蘭海牙簽署公約，在歐洲委員會框架內設立“烏克蘭國際索賠委員會”，以處理就俄烏衝突造成損失向俄方索賠事宜。



該公約將在至少25個簽署方完成批准，且已確保有足夠資金支持“烏克蘭國際索賠委員會”初期運作的前提下正式生效。



俄羅斯方面目前尚未對該委員會成立發表評論。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃今年9月表示，設立此類委員會的決定將導致針對俄羅斯的“法律侵略”進一步升級。



歐洲委員會和荷蘭政府16日在海牙舉辦會議，發起成立“烏克蘭國際索賠委員會”。歐洲委員會秘書長阿蘭·貝爾塞說，“烏克蘭國際索賠委員會”將對提交至歐洲委員會2023年所設“烏克蘭損害登記册”的索賠進行審查、評估和裁決，並在適用情況下確定每一案件應支付的賠償金額。



據路透社報導，至於該委員會後續將如何展開賠償仍有待協商敲定。涉及該議題的初步討論曾探討，用被歐盟凍結的俄羅斯資產和締約方提供的資金對烏克蘭展開賠償。



歐盟領導人計劃在定於18日舉行的歐盟峰會上研究，利用俄羅斯被凍結資產為所謂“賠償貸款”作擔保，從而滿足烏克蘭未來兩年財政和軍事需求。



歐盟理事會12日發表的一份聲明顯示，歐盟決定無限期凍結俄羅斯在歐盟的資產。這為歐盟動用俄被凍結資產資助烏克蘭掃除了一大障礙。而在該決定出台前，歐盟凍結俄資產的制裁措施須每六個月經27個成員國一致同意才能得以續期。



扎哈羅娃對此表示，未經俄羅斯聯邦同意處置俄方主權資產，無論是無限期凍結、沒收，還是試圖將事實上的沒收包裝成某種“賠償貸款”，都是絕對非法的行為，嚴重違反國際法。