國台辦：台當局威脅恐嚇台演藝人員　不得人心

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會 中評社北京12月17日電（中評社報導組）國台辦發言人朱鳳蓮12月17日在例行新聞發布會上表示，民進黨當局借所謂“查處”威脅恐嚇台灣演藝人員，完全不得人心，也擋不住台灣民眾參與兩岸交流、分享大陸發展機遇的勢頭。



有記者提問說，有台灣演藝人員因表達身份認同被貼上“親中藝人”標簽，台文化部門負責人稱，“親中”是假議題，樂見台灣藝人去大陸發展，但不能配合發表“武統”言論。我們注意到，近年來不僅台灣藝人紛紛來大陸發展，大陸豐富多彩的文化演出活動也吸引了不少台灣年輕人跨越海峽追星打卡。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，民進黨當局借所謂“查處”威脅恐嚇台灣演藝人員，完全不得人心，也擋不住台灣民眾參與兩岸交流、分享大陸發展機遇的勢頭。多年來，一代代台灣演藝人員接力傳承弘揚中華文化，積極參與兩岸交流合作，以實際行動詮釋“兩岸一家親”。近兩年來，大陸演出市場呈現爆發式增長，僅今年第三季度舉辦的演唱會超過1000場，觀眾超過1200萬，其中台灣演藝人員在大陸舉辦超過100場個人演唱會。大陸為台灣演藝人員提供了廣闊舞台，台灣演藝人員的參與也豐富了大陸演出市場，兩岸文化藝術領域的“雙向奔赴”促進了兩岸文化交流。



“此外，為一首歌奔赴一座城、跟著演唱會游大陸，已成為很多台灣同胞的生活新潮流。”朱鳳蓮說，我們積極支持影視、音樂等兩岸各領域文化交流合作，歡迎台灣演藝人員來大陸參加各類文化演出活動，也歡迎台灣同胞用好越來越便利的政策，隨時來大陸觀看各類文化演出活動，體驗在大陸的精彩文旅生活。