國台辦：兩岸旅遊問題的症結在於民進黨阻撓

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會 中評社北京12月17日電（中評社報導組）國台辦發言人朱鳳蓮12月17日在例行新聞發布會上指出，兩岸旅遊問題的症結和障礙在於民進黨當局干擾阻撓，根本原因是其為謀“獨”刻意干擾破壞兩岸人員往來和各領域交流合作。



有記者提問說，台媒報導，民進黨當局限制赴大陸旅遊的“禁團令”推出後島內民眾到大陸觀光形態更加多元化，2025年兩岸觀光旅客相差近380萬人次，觀光逆差1520億新台幣。有島內學者稱，兩岸禁團，縮減直航航線，旅客轉機費時、花更多錢，民進黨當局的限禁措施實際是“懲罰了台灣人”。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，大陸方面一貫秉持“兩岸一家親”理念，積極推動兩岸人員往來正常化和包括旅遊在內的各領域交流常態化，釋放的善意和誠意有目共睹。近期我們本著“大開放、最便利、更安全”的原則，將可簽發一次有效台胞證的口岸數量增加至100個，為台灣同胞來大陸創造便利條件、提供優質服務。



朱鳳蓮指出，兩岸旅遊問題的症結和障礙在於民進黨當局干擾阻撓，根本原因是其為謀“獨”刻意干擾破壞兩岸人員往來和各領域交流合作。其罔顧台灣旅遊業界和民眾願望、利益的做法，已經招致島內各界強烈不滿和反對，越來越不得人心。

