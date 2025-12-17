國台辦評兩岸年度漢字“勢”：統一勢不可擋

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會 中評社北京12月17日電（中評社報導組）國台辦發言人朱鳳蓮12月17日在例行新聞發布會上表示，海內外網友高票選出“勢”字作為海峽兩岸年度漢字，彰顯了廣大網友特別是兩岸同胞對時代脈搏的共同感知，昭示著祖國統一、民族復興的歷史大勢浩蕩向前，勢不可擋。



近日，2025海峽兩岸年度漢字在台北揭曉，海內外網友踴躍參與，總投票數超1582萬人次，其中“勢”字以超128萬票當選為2025年海峽兩岸年度漢字。



朱鳳蓮表示，“勢”字當選，是兩岸民眾用最樸素的方式，為新時代祖國統一進程寫下注腳：統一是正道大勢，必將匯聚成不可阻擋的時代洪流。從“大勢所趨”的歷史規律看，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求，越來越多台灣同胞秉持民族大義，主動參與民族復興偉業，用行動書寫“兩岸一家親”。從“勢不可擋”的民心所向看，越來越多台灣同胞看清“台獨”勢力禍台害台毀台的真相，堅決反對“台獨”分裂行徑和外來干涉，捍衛國家主權和領土完整。從“順勢而為”的使命擔當看，我們不斷深化兩岸經濟社會融合發展，持續出台惠台利民政策措施，推動兩岸交流合作走深走實，讓台胞台企共享發展機遇，增進同胞心靈契合，推進祖國統一的基礎更牢、條件更多、動力更足。



朱鳳蓮指出，正如台灣同胞所說：選“勢”，就是選希望，選未來！這希望，是“乘勢而上”共圓中國夢的熱望；這未來，是“聚勢成潮”共促統一的願景。我們將團結廣大台灣同胞同心同行，把握歷史大勢，在交流合作中增進利益福祉，在融合發展中加強心靈契合，攜手匯聚推動祖國統一和民族復興的磅礴之勢，共同開創中華民族的宏闊前景。