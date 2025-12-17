富權：高虹安案將進一步鞏固“藍白合”態勢

中評社香港12月17日電／澳門新華澳報17日發表富權文章：高虹安案將進一步鞏固“藍白合”態勢。以下為文章內容。



台灣高等法院昨日對新竹市長高虹安所涉案件作出二審判決，出現重大逆轉：撤銷一審貪污罪判決，僅以“使公務人員登載不實罪”判處其有期徒刑六個月，允許易科罰金十八萬元新台幣，無需入獄。判決出爐後，高虹安明確表示將依法盡速完成復職程序，新竹市政府也已向“內政部”申請恢復其市長職務。雖然“檢察署”必定會上訴，但按照台灣地區的法律制度，第三審是“法律審”而非“事實審”，主要任務是審查原審（通常是二審）判決有無“違背法令”，而非重新認定案件事實，以確保法律解釋和適用的統一性，因而估計“最高法院”將會認可台北高等法院的裁決。倘此，高虹安就將不但能夠繼續履行其即將復職的新竹市長的職務，而且還將能夠參加明年十一月的“九合一”選舉，爭取連任新竹市長，而且勝選率將會很高。



實際上，在民進黨及其側翼團體發動的“大罷免”中，高虹安所獲不同意票數為十二萬三千四百八十三票，比她在二零二二年市長選戰的九萬八千一百二十一票還要高出二萬五千六百三十二票。高虹安挾此颶風，再選新竹市長“想唔贏都幾難”。再加上高虹安此前在擔任新竹市長時，服務不分黨派，只要民代提出的要求合理，幾乎都會設法解決，因而獲得新竹市民的好感及支持。而且新竹市又被“小草”們視為前主席柯文哲的根據地，高虹安雖然在涉案後宣布退出民眾黨，但既然所涉“貪污案”已經被推翻，而且還可以依法復職新竹市長，因而相信將會恢復民眾黨黨籍。有了“地主”柯文哲的加持，高虹安在明年底爭取連任新竹市長的選戰中，將會“如虎添翼”。



高虹安的被檢調當局偵查及起訴，及台北地方法院一審判決“貪污罪”成，可以說是“塞翁失馬，安知非福”。一方面，就高虹安本人而言，她收穫了新竹市民的同情和支持，她在“大罷免”中的所得不同意票遠高於新竹市長選舉的得票數，就是明證。而且經此一“役”，使其成為明年底新竹市長選舉中，藍白陣營不可撼動的“共主”。在新一任新竹市長任滿後，還可以與國民黨“立委”鄭正鈐互換“戰場”，在新竹市參選唯一一席的“區域立委”，使得新竹市成為民眾黨的堅強堡壘。



另一方面，在政治場面來說，高虹安的“涉案”反而成了新竹縣市“藍白合”的催化劑。實際上，在“大罷免”中，國民黨與民眾黨在新竹縣市進行“交互式”的合作，高虹安之所以能夠獲得超逾當選票數的不同意票，就是得益於國民黨的全力支持。反過來，民眾黨在國民黨新竹市“立委”鄭正鈐闖過“罷免關”，也是得益於民眾黨的支持。另外，在新竹縣，國民黨“立委”林思銘的“過關”，同樣也是“藍白合作”的結果。

