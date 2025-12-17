香港逾三成受訪僱主下季擬增人手

本港最新失業率維持3.8%。圖為中環街頭人來人往。資料圖片 中評社香港12月17日電／特區政府統計處昨日發布最新勞動人口統計數據，今年9月至11月的失業率為3.8%，維持上期（8月至10月）的水平；就業不足率亦維持1.6%，連續兩期保持不變，失業人數則減少5,200人。另外，有人力資源服務供應商的調查顯示，31%受訪僱主表示明年首季將增聘人手，反映僱主招聘意願雖維持正面，但趨向保守，當中不少受訪企業表示已用人工智能（AI）處理文書工作，因此基層職位的需求有所下降，預期明年失業率將維持3.7%至3.9%，而明年僱員整體平均加薪2.7%，與今年幅度相若。



香港文匯報報導，勞工及福利局局長孫玉菡回應最新失業率時指出，香港經濟穩健擴張，加上消費信心改善，應會繼續為整體勞工市場帶來支持，但一些行業的就業情況或仍因其業務面對挑戰而承受壓力。



人力資源服務供應商萬寶盛華大中華昨日公布“就業展望調查”報告，在受訪的506名僱主中，有31%表示未來3個月會增聘人手，29%則擬削減人手，37%維持不變。經季節性調整，香港明年首季就業展望指數為正2%，按季下降5個百分點，遠低於全球平均的正24%。



AI令基層職位需求下降



按行業劃分，服務業及製造業就業展望指數最樂觀，分別為正13%及正12%；金融與保險業為正8%；醫療業為正7%；資訊產業為正5%；貿易及物流為正1%。然而，專業科技技術業則錄得負15%，反映行業正處於以AI及自動化為核心的加速轉型期。不少企業也表示已用AI處理文書，包括內容生成、數據分析等，故基層職位的需求有所下降，僱主亦希望可聘具有AI專業判斷能力及相關經驗的高端人才。



調查並顯示，明年約38%受訪企業擬為員工加薪，2%表示不會，60%對加薪採觀望態度，視乎整體經濟情況、公司業績及員工表現而定，而僱員整體平均加薪2.7%，與今年加幅相若，至於轉工加薪幅度約10%至15%。



萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，香港第三季經濟保持穩步擴張，勞動市場持續改善，但部分行業仍面對轉型挑戰，美國9月起減息帶動市場情緒改善，本地消費及營商信心回升，政府措施亦持續支持經濟，但貿易限制、美國減息步伐及外部需求波動等風險仍須關注，預期明年失業率會在3.7%至3.9%徘徊。



勞工處明起將軍澳辦招聘會 提供1900個零售飲食等職缺



特區政府勞工處將於明日及後日（18日及19日）在將軍澳康城社區會堂舉行職途新一頁招聘會，逾40間參與招聘會的機構，為求職人士提供約1,900個職位空缺，不少是來自飲食、零售及其他不同行業的職位，而大部分月薪介乎1.2萬元至2.4萬元。

