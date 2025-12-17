國家安全戰略出台　美戰略收縮還是以退為進

10月8日，在美國華盛頓，人們聚集在華盛頓紀念碑前。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月17日電／據人民日報海外版報導，日前，美國白宮發布了2025年版《美國國家安全戰略》報告（以下簡稱“報告”），引起國際社會廣泛關注。



新版報告全面闡述美國總統特朗普今年1月重返白宮以來的“美國優先”外交政策，聚焦美國“核心國家利益”，重新調整美國全球安全優先事項。



從這份報告看，美國全球戰略將如何轉向？基於怎樣考量？將對全球格局產生怎樣影響？本報邀請中國社會科學院美國研究所副所長、研究員袁征以及復旦大學美國研究中心教授韋宗友，對相關問題進行解讀。



美國全球戰略可能如何轉向？反映美國現任政府怎樣的安全觀與世界觀？



【視野內縮 政策內顧】



新版報告秉承“美國優先”理念，對美國實力的認識和戰略目標的設定進行調整，體現出美國現任政府帶有強烈民族主義甚至民粹主義色彩的安全觀，以及具有交易性質的現實主義世界觀



袁征：新版報告秉持“美國優先”理念，對美國實力的認識和戰略目標的設定進行了調整，與美國總統特朗普上台以來的相關做法以及美國政府此前透露的信號基本吻合。



從報告來看，美國的戰略轉向主要表現在以下方面：



一是在戰略優先級排序上，從關注全球事務轉向聚焦美國本土以及周邊安全，傾向將更多資源投於美國國內，並提出“西半球優先”，將邊境安全、打擊販毒和防止域外國家介入視為核心利益；

