國台辦12月17日例行發布會全文

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會 中評社北京12月17日電（中評社報導組）國台辦12月17日舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮就中央經濟工作會議精神、2025兩岸企業家峰會年會、“勢”字當選海峽兩岸年度漢字等熱點議題回答記者提問。以下是問答全文：



朱鳳蓮：大家上午好，歡迎參加今天的新聞發布會。現在開始提問。



人民日報記者：2025年中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行，台商台胞高度關注。請問如何貫徹落實中央經濟工作會議精神，促進台商台企在大陸發展？



朱鳳蓮：在“十四五”即將圓滿收官、“十五五”即將開啟的重要歷史節點上，中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。習近平總書記在會上發表重要講話，總結2025年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2026年經濟工作，為確保“十五五”開好局、起好步提供了科學指引。



會議在深入總結今年經濟工作實踐和準確研判明年發展形勢的基礎上，指明了“穩中求進、提質增效”這一做好明年經濟工作的政策取向。會議提出“必須充分挖掘經濟潛能，必須堅持政策支持和改革創新並舉，必須做到既‘放得活’又‘管得好’，必須堅持投資於物和投資於人緊密結合，必須以苦練內功來應對外部挑戰”，明確了明年經濟工作的重點任務，為做好明年經濟工作提供了根本遵循。



會議為加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展提供穩定預期、創新動能和重要機遇。我們將深入貫徹落實習近平總書記重要講話、二十屆四中全會和中央經濟工作會議精神，不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作的政策和制度、深化兩岸融合發展，幫助廣大台商台企把握“十五五”發展機遇，持續助力台商台企融入新發展格局、參與高質量發展。希望廣大台商台胞看清大勢、堅定信心、把握機遇、扎根大陸、積極進取，共享中國式現代化光明前景，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。