國台辦：台商台企可共享海南自貿港新機遇

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會 中評社北京12月17日電（中評社報導組）海南自貿港12月18日將正式啟動全島封關運作。國台辦發言人朱鳳蓮17日在例行新聞發布會上表示，台商台企可依托自貿港制度型開放優勢，在海南拓展新空間、實現新發展，更好融入國家新發展格局，共享自貿港發展新機遇。



有記者提問說，12月18日，海南自貿港將正式啟動全島封關運作，這是大陸堅定不移擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措，受到台商台企高度關注。請問將給台商台企帶來哪些機遇和利好？



朱鳳蓮說，封關後，海南自貿港將全面實施“一線放開、二線管住、島內自由”的特殊監管模式，以“零關稅、低稅率、簡稅制”為核心的稅收優惠政策將充分釋放紅利，既能降低企業生產成本，增強發展活力，又能提升消費供給質量，打造國際旅遊消費中心。同時，貿易管理更加寬鬆便利，監管模式更加精準高效，一系列涉及貿易自由、投資便利、金融開放等方面的創新舉措將給台商台企帶來更多機遇和利好。台商台企可依托自貿港制度型開放優勢，在海南拓展新空間、實現新發展，更好融入國家新發展格局，共享自貿港發展新機遇。