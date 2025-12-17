“罷”當選台年度代表字　國台辦回應

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會 中評社北京12月17日電（中評社報導組）“罷”獲選為台灣2025年度代表字。國台辦發言人朱鳳蓮12月17日在例行新聞發布會上對此表示，從2024年的“貪”到2025年的“罷”，反映了台灣社會對賴清德當局的強烈不滿，其所作所為與台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意背道而馳，不得人心、民怨四起。



有記者提問說，台灣《聯合報》舉辦的“台灣2025代表字大選”票選結果日前揭曉，“罷免”的“罷”獲選為本年度代表字。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，一直關注兩岸關係的人應該都注意到，近年來，台灣年度代表字已經成為反映島內民心民意的晴雨表。賴清德當局頑固堅持“台獨”分裂立場，大肆宣揚分裂謬論，不斷升高兩岸對立對抗，導致台海緊張動蕩；無原則媚美跪美，無底線賣台害台，圖謀兩岸經貿“脫鈎”、產業“斷鏈”，嚴重損害島內企業和民眾利益福祉；一再挑起政治惡鬥，不擇手段打壓政治異己、製造“綠色恐怖”，加劇社會撕裂和民意對立。從2024年的“貪”到2025年的“罷”，反映了台灣社會對賴清德當局的強烈不滿，其所作所為與台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意背道而馳，不得人心、民怨四起。



朱鳳蓮說，我們注意到，除“罷”字外，排名前十的代表字過半數為負面字眼，包括“詐”“淹”“災”“亂”“裂”等，折射出台灣民眾對賴清德當局以政治算計凌駕民生需求、禍台害民的憤怒和對社會亂象的不滿。希望廣大台灣同胞認清“台獨”的危險性、危害性，自覺與“台獨”分裂勢力及其活動劃清界限，與大陸同胞攜手推動兩岸關係和平發展、融合發展，共創中華民族綿長福祉。