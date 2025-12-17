大公報：香港法治不容撼動　黎智英罪有應得

多名法律界人士表示，黎智英全部控罪罪名成立，充分彰顯香港法治的獨立性與專業精神。（圖片來源：大公報） 中評社北京12月17日電／大公報發表社評《香港法治不容撼動 黎智英罪有應得》，以下為文章內容。



法槌落下，正義彰顯！昨日，香港特區法院就黎智英串謀勾結外部勢力危害國家安全等罪名作出裁決，所有控罪全部成立。作為反中亂港首惡分子與港版“顏色革命”幕後黑手，黎智英長期甘為外部勢力“馬前卒”，操控媒體散播“港獨”“黑暴”言論，煽動社會對立與暴力，更公然乞求外國制裁，其行徑嚴重危害國家安全，給香港帶來深重傷害。案件經嚴謹司法程序審理，證據確鑿、程序公正，充分體現香港法治精神與國安法“一法定香江”的強大威力。這一裁決再次昭示，任何禍國亂港的違法行徑必遭嚴懲，香港邁向由治及興的步伐不可阻擋。



黎智英案是首宗觸犯香港國安法規定的勾結外部勢力危害國家安全犯罪案件。經過156日的審訊，審視了多達2220件證物、超過80000項文件、傳召了14名控方證人。整個過程歷經了各種波折，更遭受外國勢力的各種威脅恐嚇，面臨的壓力前所未有。但司法機構經受住了考驗，法庭昨日在長達855頁的判決中清晰地指出，黎智英並非因為其政治觀點或信念受審，而是由於違法事實，在全面審視人證物證後，最終得出“毫無合理疑點”的裁決。



大量事實、證據及證人證明，黎智英是反中亂港勢力的幕後“主腦”和“金主”，甘當外部勢力“以港遏華”的馬前卒，長期利用《蘋果日報》肆意製造社會矛盾、挑撥社會對立、煽動仇恨、美化暴力，意圖煽動他人顛覆特區政權，甚至直接下場組織對抗行動，乞求外部勢力對中國及香港特區實施制裁，在香港國安法實施後仍不收手。



尤其是在2019年修例風波期間，黎智英和《蘋果日報》走在亂港最前線。案中的大量證據包括黎智英的即時通訊軟件紀錄，證明其積極推動“國際游說”，為顛覆行動爭取國際支持；黎智英通過助手Mark Simon安排與美國高層官員、國會議員、政客等會面，乞求美國對中國及香港特區實施制裁、封鎖和敵對行動；還指示《蘋果日報》高層發起“一人一信”行動，藉此爭取美國對中國實施制裁；當美國政府宣布將制裁特區官員時，黎智英積極予以配合，立即指示部下草擬制裁名單……這些無可辯駁的證據，說明黎智英勾連外部勢力危害國家安全，罪無可恕。



黎智英在法庭上一再為自己辯護，但法庭直指其多處矛盾、前後不一、閃爍其詞，因而不足為信。譬如黎智英聲稱不知道“初選”，但其個人通訊紀錄顯示他事先完全知情；又譬如他在被捕後曾申請保釋，借口是去美國看望女兒和處理生意，卻刻意隱瞞其一早安排好的會見美國政要的行程。另一方面，法庭指出每一名控方證人均被深入盤查，是誠實可靠的證人，證供清晰有力。

