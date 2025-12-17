2025科技＋新質生產力高峰論壇在港舉行

12月16日，主禮嘉賓在“2025科技＋新質生產力高峰論壇”上合影。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月17日電／據新華社報導，由香港中華聯誼會主辦的“2025科技＋新質生產力高峰論壇”16日在香港舉行。與會嘉賓圍繞夯實基礎科研、推動源頭創新、AI前沿技術突破和培育創新人才等方面展開交流分享。



開幕式上，特區署理行政長官陳國基致辭表示，香港的創科布局以“三大創科園區、五大研發機構”為主體，旨在貫通上、中、下游的協同發展，打造完整的創新生態。香港會充分發揮內聯外通的橋梁優勢，吸引具備前沿技術與高階科研能力的企業落戶，不斷壯大本地創科生態圈。



中央政府駐港聯絡辦副主任羅永綱指出，因地制宜發展新質生產力，需要香港各界齊心協力共同參與。中聯辦全力支持特區政府對接國家發展戰略，支持香港社會各界在推進中國式現代化、更好實現新時代“一國兩制”重要使命的進程中，持續貢獻更大力量。



特區政府創新科技及工業局局長孫東表示，河套香港園區第一期的三座大樓已經落成，正以“邊建設、邊進駐”發展模式全速推進其餘五座大樓的建設，將在2027年陸續落成。目前，近60家企業已經與園區簽約並正在入駐。



本次高峰論壇邀請到中外著名企業家、科學家、高等科研院校學者及上市公司負責人等300餘位嘉賓出席。



香港中華聯誼會會長鄭翔玲致辭表示，希望通過論壇促進跨界合作，找到合作共贏的交匯點，將一如既往踐行“建設香港、貢獻國家、聯通海外”的宗旨，持續搭建高層次交互平台。

