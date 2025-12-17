李家超：感謝習主席充分肯定特區政府工作

李家超在北京見記者。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京12月17日電／據大公文匯全媒體報導，國家主席習近平今日（16日）下午在中南海瀛台會見來京述職的香港特別行政區行政長官李家超，聽取他對香港當前形勢和特別行政區政府工作情況的匯報。



李家超今晚在北京見記者時表示，本屆政府上任3年多以來，政策不斷落實，陸續見到成果，香港的進步及成績獲得國際認同，也反映在國際排名上。這些客觀評價，反映政府執政方向正確，也彰顯政府在“一國兩制”之下的強大生命力。



李家超感謝習近平主席對特區政府的工作充分肯定，並表示在過去一年特區政府堅定維護國家主權、安全、發展利益，成功舉行香港第八屆立法會選舉，主動融入國家發展大局，實現經濟穩步發展，香港由治及興邁出新步伐。他表示，習近平主席提到大埔重大火災令人痛心，再次對遇難者及殉職消防員表示哀悼，對他們的家屬及受災同胞表示慰問。



李家超續指，習近平主席指出，中國共產黨二十屆四中全會對“十五五”時期國家經濟社會發展作出戰略擘畫，強調要堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、高度自治方針，促進香港長期繁榮穩定；並指示特區政府要主動對接國家“十五五”規劃，堅持和完善行政主導，扎實推動經濟高質量發展，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局。