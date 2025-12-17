市民赴美英領館外抗議　譴美英抹黑香港司法

市民團體於美國駐港澳總領事館外抗議，譴責美國妄議黎智英案。（圖片來源：大公文匯全媒體） 中評社北京12月17日電／據大公文匯全媒體報導，香港特區高等法院原訟法庭昨日（15日）裁決黎智英串謀勾結外部勢力危害國家安全罪及串謀發布煽動刊物罪等罪名成立。鑒於美國在內一些西方國家及政客公然妄議黎智英案，詆毀抹黑香港司法及幹預中國主權，民建聯及多個市民團體今日（16日）前往美國駐港澳總領館、英國駐港總領館請願，對上述行為進行強烈譴責。



中午1時，有市民團體攜帶中華人民共和國國旗和香港特別行政區區旗，舉著寫有“強烈譴責美國妄議黎智英案 詆毀抹黑香港司法”的橫幅，到美國駐港澳總領事館外抗議。



團體表示，黎智英劣跡斑斑、證據確鑿，“黑暴”陰影下的受害者們對此深有感觸，法院判決獲得了廣大香港市民的支持與擁護。



團體強調，維護國家安全理所當然、天經地義。“美國自己是法治國家，卻對香港法院的公正審判說三道四，無非是想繼續搞亂香港，作為香港市民我們堅決不答應！”



民建聯副主席陳勇及民建聯成員於美領館前抗議，強烈譴責美國等西方國家妄議黎智英案，並在領館門口留下致美總領事的抗議信。



陳勇指出，法庭依法裁決黎智英“串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪”及“串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示及／或複製煽動刊物罪”罪名成立，是維護國家安全、彰顯香港法治精神的重要體現；然而，美國在內的一些西方國家及政客公然幹預案件、詆毀香港司法，民建聯對此表示強烈不滿和堅決反對。



他表示，黎智英長期利用旗下媒體作為反中亂港平台，公然乞求外國對中國及香港特區實施制裁和敵對行動，肆意製造社會矛盾、煽動仇恨、宣揚暴力；美西方國家及政客卻無視犯罪事實，一再包庇黎智英、抨擊法庭裁決，粗暴幹預香港司法獨立，嚴重違反國際法及國際關係基本準則。

