2025南國書香節“粵澳共讀周”開幕

中評社北京12月17日電／據新華社報導，2025南國書香節“粵澳共讀周”16日在澳門大學伍宜孫圖書館開幕，為讀者帶來豐富出版成果和多彩文化活動。



開幕禮上發布了廣東教育出版社出版的《大灣區超級工程看過來》和廣東人民出版社出版的《澳門傳》兩本新書，同時進行了“嶺南文化港澳學校閱讀基地”授牌儀式，澳門大學附屬應用學校、濠江中學附屬英才學校、培道中學、培正中學（路環校部）等獲頒牌。



廣東新華發行集團股份有限公司董事長蔣鳴濤致辭表示，“粵澳共讀周”是粵港澳大灣區落實全民閱讀的生動實踐。期待此次活動以書為媒、以澳門為窗，共同書寫“書香灣區”新篇章。



澳門文教出版協會會長林發欽表示，一年一度的南國書香節是大灣區極具影響力的文化盛事，今年繼續以“粵澳共讀周”的形式延伸至澳門，是文化界、教育界、出版界深化合作的重要成果。期待通過一系列閱讀推廣、圖書展銷、文化交流活動，讓書香飄滿濠江。



活動由廣東省出版集團有限公司、南方出版傳媒股份有限公司、廣東新華發行集團股份有限公司、南國書香節組委會辦公室、澳門文教出版協會等共同主辦，將持續至19日。



澳門文化、教育、出版等各界人士近百人出席活動，主辦單位向多家社團和學校贈送圖書。