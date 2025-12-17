澳門舉辦首屆文明互鑒國際論壇

中評社北京12月17日電／據新華社報導，“文明互鑒國際論壇2025”16日在澳門開幕。論壇以“文明互鑒與傳承發展”為核心主題，會聚近10個國家和地區約300名政府部門代表、國際組織代表和專家學者等，展開20餘場專題演講和學術交流。



中宣部副部長王綱在開幕式上致辭表示，全球文明倡議為增進文明交流互鑒、促進人類文明進步提供中國智慧與中國方案。文明互鑒國際論壇的舉辦，正是踐行全球文明倡議的生動實踐，為不同文明搭建平等對話、交流互鑒、相互啟迪的嶄新平台，恰逢其時，意義深遠。期待各位嘉賓集思廣益、暢所欲言，在交流中凝聚共識，在互鑒中匯聚力量，共同為人類文明繁榮發展注入新動能。



澳門特區政府社會文化司司長柯嵐致辭表示，希望各位嘉賓從多元文化的繁榮中總結可推廣的對話模式，為全球文明交流作貢獻，並以此次論壇為契機發出“澳門倡議”，以平等尊重的姿態看待不同文明，以開放包容的胸懷推動對話合作，讓人類文明的百花園更加絢麗。



在當日進行的主旨發言環節，中國社會科學院學部委員、中國歷史研究院副院長李國強，歐洲科學院院士、德國美因茲大學奧巴馬研究所研究教授及所長阿爾弗雷德·霍農，北京大學博雅講席教授錢乘旦，全國政協文化文史和學習委員會副主任、澳門基金會行政委員會主席吳志良，香港中文大學（深圳）公共政策學院院長、前海國際事務研究院院長鄭永年，良渚博物院（良渚研究院）院長徐天進等6位專家學者分別作演講。



論壇另設兩場平行論壇，主題分別為文明互鑒與多元共生、文化遺產保護與可持續發展。另有6場學術沙龍，與會嘉賓圍繞文明傳承與歷史道路、世界文化遺產保護的全球挑戰與應對策略、“一國兩制”實踐的時代價值與文明互鑒、文化遺產保護國際合作實踐與經驗、文明多樣性與人類命運共同體、從澳門出發：世界文化遺產保護新理念等主題分享觀點。



此次論壇由澳門特區政府主辦、特區政府文化局承辦，中國社會科學院中國歷史研究院支持，將於17日閉幕。