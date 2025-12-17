港府發放1906宗大埔火災家庭生活津貼

中評社北京12月17日電／據新華社報導，香港特區政府16日公布的跟進大埔火災最新情況顯示，特區政府早前宣布從“大埔宏福苑援助基金”向每戶受影響家庭發放生活津貼，金額已由5萬港元增至10萬港元，截至當日已處理1906宗個案。



另外，就每名死者向家屬發放20萬港元慰問金及5萬港元殮葬金，截至當日已處理134宗個案。



截至當日中午，特區政府成立的“大埔宏福苑援助基金”已收到外界捐款約34億港元，連同特區政府投入的3億港元啟動資金，基金總額約為37億港元，將用於協助居民重建家園。



截至當日上午，共有1236名居民入住由特區政府民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有3354名居民現居於特區政府房屋局的過渡性房屋、香港房屋協會項目或屯門寶田中轉房屋的單位。



據介紹，目前能夠用於較長期安置受影響居民的單位尚有1000多個，供應足夠。此外，過渡性房屋營運機構及房協的職員和義工正為單位添置生活所需物資，盡力滿足居民需求。目前所有過渡性房屋及房協項目可供入住的單位均已配備床架、床褥、電磁爐和熱水爐等。



規管巡查方面，特區政府消防處已加強巡查大廈的消防裝置及設備，特別針對正在進行大維修的大廈，主動檢查大廈消防警鐘系統運作。



特區政府房屋局獨立審查組已完成抽取宏福苑全部7座受災樓宇混凝土芯的程序，正進行初步結構評估。