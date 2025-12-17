海峽兩岸年度漢字揭曉，隱含多少深意

中評社北京12月17日電／人民日報海外版發表評論文章《一個“勢”字，多少深意》，以下為文章內容：



由兩岸有關機構評選的2025海峽兩岸年度漢字近日揭曉，“勢”字以最高票當選。2025年，民進黨當局“反中抗中”謀“獨”挑釁動作不斷，為台海地區平添許多亂流逆流，但兩岸民眾慧眼如炬選出“勢”字，正是看准兩岸關係和平發展、國家走向完全統一的大勢沒有受幹擾被改變，反而更加強勁、不可阻擋。



勢，是潮流方向，是客觀規律，是深層力量。要看清勢、把握勢，就要拋開現象看本質，排除幹擾抓關鍵，跳出局部看全盤。兩岸關係千頭萬緒，哪些是決定大勢所向最重要的變量？



祖國大陸的發展，是決定兩岸關係走向的關鍵因素。2025年，在個別國家頻頻揮舞關稅大棒、全球經濟和貿易持續承壓的複雜背景下，祖國大陸經濟展現出驚人韌性活力，前11個月貿易順差創下破萬億美元的歷史新紀錄；“大國重器”接連問世，“天問二號”奔赴小行星，福建艦、四川艦正式入列；DeepSeek等人工智能大模型橫空出世，芯片、光刻機技術不斷突破封鎖；九三閱兵展示了捍衛國家主權、維護世界和平的力量和決心，深中通道等超級工程展示了雄厚的基建和設計能力，在世界上圈粉數億的《黑神話：悟空》和《哪吒之魔童鬧海》展現文化軟實力；“十四五”規劃即將圓滿收官，“十五五”規劃開局在即……因為發展，大陸對台灣的磁吸力進一步增強，反“獨”促統能力進一步提升，對兩岸關係的主導權和主動權把握得更加牢固。



人心向背，是決定兩岸關係發展走向的深層力量。這一年，儘管有民進黨當局的阻撓限制，但大陸與台灣進出口貿易額再創新高，廈金“小三通”持續火爆，海峽論壇吸引7000名台胞參會，台商投資大陸穩步增長，台灣“首來族”台胞證申辦數量大幅上升，兩岸青年創業大賽吸引數百個台灣團隊報名，大陸電視劇《沉默的榮耀》風靡兩岸，台灣知名“網紅”大陸直播打破島內信息繭房……兩岸血濃於水的文化情感沒有變，和則兩利的底層邏輯沒有變，兩岸要和平、要發展、要交流、要合作的民意不可違，兩岸同胞越走越近、越走越親的趨勢不可擋。

