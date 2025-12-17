兩岸網友熱議“大陸流行語走紅台灣”

中評社北京12月17日電／據中國青年報客戶端報導，“台灣的日常用語逐漸大陸化了嗎？”台灣民進黨當局對大陸社交平台小紅書發出禁令，事態最新進展在海峽兩岸引發持續熱議，小紅書App在台灣地區下載量不減反增，在這一背景下，有網友在小紅書上提出這個問題，迅速掀起了一波有關兩岸文化交流的討論。



這篇討論“台灣民眾喜歡用中國大陸流行語”的帖文首次發表於12月13日下午。到15日中午，帖文下方評論區已累積近900條留言，來自世界各地的小紅書用戶紛紛基於自己的觀察和親身體驗，探討海峽兩岸日常用語的異同。



相關討論串中，不時有IP地址標注為“中國台灣”或使用繁體中文的網友現身說法。針對兩岸就同一事物的表述差異，有台灣網友分享自己近年來注意到的種種變化：“‘金毛’取代了‘黃金獵犬’。”“‘我的對象’取代了‘我的男朋友’或‘我的女朋友’。”有人認為，大陸採用的表述聽起來更合理，而台灣原本的表述不太容易理解。他們舉出的例子之一是，“購物小票”在台灣被稱作“載具”，“每次一說載具我就感覺要玩吃雞去了”。



總體來講，多數參與討論者覺得，大陸流行用語越來越多地出現在台灣民眾的日常對話中是大勢所趨。有台灣網友在評論區留言：“瞎說什麼大實話，啥都說，可咸可甜。”還有人感嘆道：“其實語言上的差別可以忽略不計……當我知道人民幣上有好幾種文字的時候，我很震驚……有一種跳出井底看到世界的感覺，那啥那啥天地寬”……



在移動互聯網時代，中國大陸的流行語言通過小紅書、抖音等社交媒體傳入台灣，令台灣民眾特別是年輕人的遣詞造句受到潛移默化的影響。在島內輿論場，圍繞這種現象的討論時常出現。有台灣網友在島內主要的綜合性網絡社區之一“PTT”發文說，他某天看到一張圖表，才發覺經常聽到的“閨蜜”“顔值”都是來自大陸。



這名網友說，閨蜜在台灣原本的叫法是“姊妹淘”，顔值則是用“容貌”代替；台灣人現在常說的“在線等”，以及“走心、高清、吃貨”等，最初也都來自大陸，令他感到“十分震撼”。不少跟帖的台灣網友覺得發文者“少見多怪”，他們紛紛指出，這種情況是互聯網時代的常態。“‘姊妹淘’是45歲以上才用的。”“‘閨蜜’聽十幾年了，‘姊妹淘’現在反而沒人用。”“‘顔值’這個詞真的不錯，直接把看臉打分數這個行為具象化了。”

