澳門“片區發展中心”啟動營運

中評社北京12月17日電／據海外網報導，澳門特區“片區發展中心”正式成立，15日舉行啟動儀式，標誌著片區發展進入新階段。



澳門目前共有荔枝碗船廠片區、益隆炮竹廠舊址、媽閣塘片區、福隆新街步行區、大炮台花園等六個歷史片區。它們見證、承載了不同時期澳門的繁榮發展，2023起在六大休閑企業的持續投入活化中，初步展現出新面貌新生機。為提升片區發展整體成效，澳門特區政府引入“政府監督統籌、休企投入資源、民間策劃舉辦”的新模式，並成立片區發展中心，由澳門街坊會聯合總會承辦營運，充分發揮民間組織的凝聚力和執行力，確保片區發展項目更貼近片區所需。



據悉，片區發展中心的主要職能包括小區調研、方案策劃與執行、促進多方合作、推動民間參與、建立反饋機制，並結合傳統與數字營銷提升片區知名度與吸引力，全方位服務片區發展的需要。



儀式上，片區發展中心介紹了片區的發展主題。六大片區將由歷史文化基因賦能，打造特色商圈。同時，加強各片區之間的串聯，形成協同發展的格局。片區發展中心將分階段推進工作。首階段將進行片區發展規劃研究，推出合作計劃、打造品牌活動、執行宣傳策略，進一步提升片區形象。後續階段將優化片區設施、強化片區串聯、打造特色商圈，實現可持續發展。



片區發展中心設有指導委員會及顧問團，分別具有審議及咨詢功能。指導委員會由14位來自政府、社團及工商界的代表組成，負責對片區發展項目進行審議和指導。顧問團則由18位來自休企、工商界、旅遊界、文化及傳播界、城巿規劃及學術界的代表組成，為片區發展提供專業建議和技術支持。