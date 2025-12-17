外交公署致信《華盛頓郵報》斥涉黎案社論

中評社北京12月17日電／據大公文匯全媒體報導，壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力案12月15日宣布判決，三名國安法指定法官裁定黎智英兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪全部罪成。外交部駐港公署發言人今日（16日）致信《華盛頓郵報》，駁斥《華盛頓郵報》涉黎智英案社論。以下為全文：



致《華盛頓郵報》編輯部：



貴報12月15日社論《黎智英和香港的終結》是精心剪輯卻失敗的預告片，剪掉了“勾結外部勢力”的核心劇情，這劇本未免太過任性。



看看故事完整版吧：法庭855頁判決不是虛擬小說，而是156天公開聆訊、2220件證物、超過8萬頁文件、14名控方證人證詞壘出的真相高牆。當一個人打著新聞自由幌子乞求外國政要對本國政府發動制裁，甚至公開聲稱“為美國而戰”，這早已脫離新聞行業本身，而是危害國家安全的犯罪行為。



至於貴報社論里那些渲染“健康堪憂”“羈押黑幕”的旁白，可真是張嘴就胡來，不過是在法律程序上挑不出毛病後，捏造悲情牌的絕望呻吟。黎在懲教所得到及時、全面、合適的診療，身體健康良好，連被告律師都在法庭承認待遇合規，這出苦情戲你們怎麼還演得下去？



貴報的“作秀社論”可以收場了，麻煩還是回到專業操守和事實真相。關於黎智英案，用一句話收尾：當自由被濫用成匕首，法律就必須成為盾牌。這道理，放之四海皆準。



外交部駐港公署發言人



2025年12月16日



