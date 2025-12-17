人民日報：日右翼政客正將日本經濟推入泥潭

中評社北京12月17日電／人民日報日前發表評論文章《日本右翼政客正在將日本經濟推入泥潭》，以下為文章內容。



中日兩國一衣帶水，互為重要近鄰。中日經濟利益和產業鏈供應鏈深度交融，為促進兩國及地區和平、發展、繁榮、穩定發揮了積極作用。然而，近期日本現職領導人公然發表涉台錯誤言論，粗暴干涉中國內政，破壞中日關係政治根基，性質極其惡劣，影響極其嚴重，令原本疲弱的日本經濟雪上加霜。



結構矛盾叠加短期衝擊令日本經濟內外交困。日本經濟復甦之路本就艱難脆弱，內需疲軟、創新乏力、老齡化少子化等深層問題難以破解；政府債務規模高達國內生產總值（GDP）的2.5倍左右、常年居主要經濟體首位，擠壓宏觀政策空間；受關稅衝擊影響，2025年三季度日本不變價GDP環比折年下降2.3%，再度亮起“紅燈”。日本現職領導人錯誤言論引發中日關係緊張，更是加劇各方面對日本經濟悲觀預期。機構預測，僅旅遊業所受影響就將導致日本未來一年經濟損失約2.2萬億日元（約合142億美元）、GDP減少0.36%。對於日本內閣批准21.3萬億日元（約合1374億美元）的經濟刺激方案，市場並不認可，日本國債收益率屢創新高、日元匯率明顯走低、日經225指數一度抹去新任首相上任以來的全部漲幅，股市、債市、匯市“三殺”局面令“拋售日本”預期升溫。經濟失速叠加政治失信，投資者“用腳投票”表達對日本經濟的悲觀預期。



中國對日本經濟具有不可替代的重要意義。作為全球第二大經濟體、世界經濟主要動力源，中國的快速發展是日本的重要機遇。中國是日本最大的貿易夥伴，是第二大出口對象國和最大進口來源國，2024年中日貿易總額3083億美元；大量日本企業長期深耕中國，日本累計在華設立企業5萬多家，累計對華投資1300多億美元，2025年前三季度日本實際對華投資同比增長55.5%；中日間各領域往來頻繁，2025年前10個月中國大陸訪日遊客約820萬人次，消費額占外國遊客消費總額約1／4，為日本創造了大量就業崗位和經濟效益。中日之間經濟合作良好局面，離不開兩國人民的共同努力，離不開兩國政府的政治互信。日本現職領導人的錯誤言論嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重傷害中國人民感情，從根本上損害中日關係政治基礎。中國人民愛好和平、親仁善鄰，追求合作共贏、不搞零和博弈，但在事關國家主權和領土完整的大是大非問題上，絕不會有任何妥協退讓。中日兩國人口總量、經濟體量、產業結構、市場規模等差異顯著，如此龐大的貿易、投資、消費體量如果波動加劇，影響也將是非對稱性的。在日本經濟艱難復甦進程中，若因一小撮右翼政客困於短視政治、置國家利益和民生福祉於不顧，日本或將真正淪為全球經濟版圖中的“失落者”。

