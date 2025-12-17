中評社北京12月17日電／大公文匯網發表黎岩評論文章《香港記協無恥》，以下為文章內容：



香港司法機構根據證據確鑿的客觀事實，依據香港國安法裁定《蘋果日報》及其創辦人黎智英串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪名成立，長期接受黎智英資助的記協隨即發表所謂的聲明稱“極度遺憾”。標榜“新聞自由”與“專業操守”的香港記者協會，靠煽惑社會對立對抗，謀取黎智英之流豢養而生存，如此厚顏無恥地為公然勾結外部勢力、煽惑顛覆合法政權的犯罪分子喊冤叫屈，足證記協無恥至極，又何來新聞專業操守？



且看記協拼湊的所謂聲明的兩個荒謬“論據”，一是基本法有保障新聞自由的第27條，但案中卻有人因為從事新聞工作而身陷囹圄；二是大型媒體機構停業，數百名新聞工作者因此失業，香港市民也失去了一條重要的新聞資訊管道，為政者亦不能準確掌握民情。聲明最後還裝模作樣地呼籲政府保障“新聞自由”。



黎智英旗下的《蘋果日報》究竟是個什麼貨色？姑且不言有媒體歷數該報系過往的100個謊言，就連日前法官就本案的判詞中亦明確指出，記協極力推崇維護的罪犯黎智英在供詞中前後矛盾，一再用一個謊言掩蓋另一個謊言。一個知法犯法、充滿謊言的罪犯，其所主導的“新聞自由”只能是充滿欺騙、仇恨、謊言的虛假“言論自由”，絕不是社會各界所期望的新聞自由，更加不是法律保障的公正公允持平、對社會歷史負責的新聞自由。《蘋果日報》的所謂“新聞自由”，充其量不過是黎智英個人勾結外部勢力、煽惑仇恨與暴亂、圖謀顛覆合法政權的“言論自由”。



香港記者協會罔顧香港社會發展的客觀事實，漠視社會各界推動和諧社會的不懈努力，竟然無視法庭嚴格依照法律和證據，嚴格依照普通法的司法程式，將黎智英等被告定罪的公正判決，編造拼湊所謂的“理據”，其險惡用心就在於企圖誤導公眾，刻意為公然挑戰香港國安法底線的罪犯黎智英“喊冤叫屈”及無罪辯護，甚至不惜劈大眼講大話，與境外反華勢力遙相呼應，為黎智英披上所謂“民主鬥士”的虛假外衣。記協完全罔顧維護國家安全是香港特區每一個公民必須履行的職責，如此這般助紂為虐的醜行，實則是有恃無恐地追隨黎智英之流，持續挑戰特區維護國家安全的執法底線。

