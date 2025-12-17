高市早苗反華態度實乃岸信介在借屍還魂

中評社北京12月17日電／大公文匯網發表關品方獨家觀察評論文章《高市早苗的反華態度 實則是岸信介的借屍還魂》，以下為文章內容：



為什麼說解決台灣問題已進入快車道？因為過去多年來，台灣的年輕一代被民進黨當局長期洗腦，在民族感情方面逐漸疏離，身份認同問題已經相當嚴重，妨礙兩岸民眾的人心契合，已到了不得不及早處理的轉折關頭。



在這方面，筆者近年留意到台灣教師區桂芝。她1963年生於台灣基隆，祖籍廣東省佛山市高明區阮埇村，今年62歲。區桂芝台灣政治大學中文系畢業，台北市立大學視覺藝術研究所取得碩士學位，現任台北市立第一女子高級中學語文教師，2023年獲該校“資深優良教師獎”。



區桂芝曾任出版社和雜誌的執行編輯、也做過報社的藝文記者。她的文化立場和教育主張旗幟鮮明，批判民進黨“去中國化”的“108課綱”（2019年推出），反對刪除顧炎武《廉恥》等經典古文，斥其為“無恥課綱”，指出“課綱”扭曲歷史、割裂文化根源。



她強調歷史教育對培養民族認同的重要性，認為學生缺乏歷史認知將喪失對政治謊言的判斷力。她在課堂中堅持講授兩岸文化的同源性，聯繫台灣“中元普渡”與閩粵的祭祖傳統。她引導學生學習丘逢甲《春愁》、連橫《台灣通史·序》等體現台灣與大陸血脈聯繫的文本，認為是必讀參考書。



區桂芝父母來自廣東，她自幼學習粵語（白話流利），視其為家族文化紐帶，近年頻繁往返粵台兩地，2025年春節返鄉祭祖時，表達“兩岸安好，早日團圓”的願望。



她近年積極發聲，不平則鳴，今年開始入駐網絡平台，呼籲關注教育問題，抗議賴清德視大陸為“境外敵對勢力”的荒謬論調。她因為批判“108課綱”，遭民進黨當局搞綠色恐怖，被綠營網軍圍攻，被檢舉“違反教育中立”。她的著作包括《課本中消失的文學生命與千古追求》。她整理被“108課綱”刪除的經典文學，致力喚醒文化認同。

