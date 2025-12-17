中評社北京12月17日電／文匯報發表黃詡評論文章《正視沖繩歷史傷痕 日本才能走出道德迷失》，以下為文章內容：



2025年，就在日本右翼政府加速於琉球（日本稱沖繩）布軍、要把這片被美軍長期佔據的土地推向戰火深淵之際，中國從福州到北京等地舉辦了多場“琉球學”的研討會，來自中、日的專家挑戰東京的主流敘事，打開琉球主權所屬的歷史之謎：到底這個1879年被日本殖民佔領的獨立王國，真的屬於日本嗎？



然而，在60年前，一位風華正茂的年輕人為了回答這個問題，拿著美國發出的證件，首次到訪美軍佔領下的沖繩。他忍受著當地人不留情面的殘酷質問，直面他們長久承受剝削的痛苦和憤怒，並寫下了驚人的答案：日本屬於沖繩。這名青年就是著名的諾貝爾文學獎得主大江健三郎。他是東京大學法文系的高材生，23歲時憑小說《飼育》以當時最年輕得主的身份獲得芥川獎，同年又發表了首本短篇以及長篇小說。



犧牲琉球換本島繁榮



20多歲的大江，在日本文壇已是冉冉上升的新星，可是他並未安於榮譽，選擇去沖繩探尋真相。他出席了當地獨立自決運動家古堅宗憲的告別式，並透過大量的史典考究和實地採訪，忠實記錄當地反抗東京運動的足跡：從因反對“廢藩置縣”而在中國自刎而死的林世功，到因爭取當地民權而被逼瘋的謝花升，再到反復歸運動的詩人新川明等等。



大江從中發現，琉球的主權所屬，與其說是一個關於考究冷冰冰歷史檔案的問題，不如說是一面現實的鏡子，當中除了隱藏著日本人不敢面對的自身歷史殖民與戰爭暴力，還有他們延續至今的虛偽：透過把駐有約3萬美軍的基地放在當地，持續以犧牲琉球為代價，來讓日本本島獲得繁榮和穩定。大江認為，從琉球問題切入，日本人應要反思自身：是否敢於為歷史罪行道歉？能否超越自身局限，成為更具反思精神的日本人？



因此，從民族良知的高度出發，大江提出了“日本是屬於沖繩”的說法，意思就是要警惕日本人，衹有直面從歷史至今都仍然存在的罪行與傷痕，方能從道德上的迷失解困，成為一個真正具有自省精神的成熟民族。

