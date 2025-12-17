中評社北京12月17日電／文匯報發表黎子珍評論文章《謊言終究救不了黎智英》，以下為文章內容：



12月15日，高等法院原訟庭作出歷史性裁決，壹傳媒創辦人黎智英被裁定兩項“串謀勾結外部勢力危害國家安全罪”，以及一項“串謀發布煽動刊物罪”罪成。這位自詡為所謂“新聞自由鬥士”的傳媒集團老闆，最終在法治面前現出原形。他的謊言、狡辯與包裝，皆被法官宣讀的判詞和羅列的證據拆穿。事實證明，無論如何自我粉飾，法律的天秤終將秉公秉正，謊言再多也掩蓋不了背叛國家的真相。



在判詞中，法官斷言黎智英“供詞前後矛盾、閃爍其詞、不足為信”，控方則憑藉860頁書面陳詞、超過8萬頁審訊資料及2，200項證物，構建出一條無懈可擊的證據鏈。面對同案6名前《蘋果日報》高層的親口指證，黎智英終被揭穿是以“媒體為武器、政治為目的”，長期煽動反中亂港、勾連外力的幕後黑手。這宗歷時長達156日的審訊，不但昭示了法治的勝利，更揭開了黎智英“謊言屏障”的潰敗。



砌詞狡辯 淪為鬧劇



審訊期間，黎智英上演了一場可謂荒唐至極的“謊言實錄”。他早年在直播節目中呼籲西方國家聯手“制裁”中國、支持台灣成為制衡大陸的“槓桿”，口口聲聲要“令中國經濟死亡”。然而，在法庭上他卻改口稱只是“分析世界局勢”；面對自己多次與美國政客會面的證據，亦辯稱並非討論“制裁”，可這些話語早被錄音紀錄和證人供詞徹底推翻。他的一名助手更直指：“沒有黎智英，就沒有國際制裁行動。”可見，他不單參與，更是整盤對華勾結行動的布局者。



黎智英的謊言遠不止於外交層面。作為《蘋果日報》的實際操盤者，他口口聲聲稱尊重編採自主、從不下達政治指令，實際卻多次要求報社刊登挑動民情、鼓吹抗爭的報導。2019年修例風波期間，他甚至指示手下“體諒年輕人衝擊立法會”，明明是推波助瀾的指令，卻在法庭前矢口否認。其“既當主腦又裝失憶”的戲碼，令整場辯解淪為鬧劇。