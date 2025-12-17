中評社北京12月17日電／經濟日報發表連俊評論文章《墨西哥提稅或透支發展潛力》，以下為文章內容：



上周，墨西哥參眾兩院審議通過提案，將對未與墨簽署自貿協定的國家提升進口關稅稅率。這項被稱為“保護墨西哥本土產業”的舉措，表面上是為了應對經濟下行和美國壓力，實則是以犧牲長期經濟穩定性為代價換取短暫利益，如不及時糾正勢必透支墨西哥的經濟發展潛力。



早在今年9月，墨西哥就已對外釋放消息，擬對包括中國在內的未與墨簽署自貿協定的國家，將汽車、玩具、鋼鐵、紡織品和塑料製品等約1400項稅目產品的進口關稅稅率提升到10%至50%。12月10日，墨西哥參眾兩院審議通過提稅提案，新稅率將於2026年1月1日起生效。此次通過的提案在9月的基礎上做了部分調整，部分汽車零部件、輕工產品和紡織服裝等產品的提稅稅率有一定幅度下調。但總的來看，有關措施一旦落地，仍會實質性損害包括中國在內的相關貿易夥伴利益。



今年以來，墨西哥經濟下行壓力不斷增大，2025年三季度經濟增速由正轉負。11月26日，墨西哥央行將全年經濟增長預期由0.6%降至0.3%，並上調短期通脹預期。墨西哥此次提稅被視為在內外壓力下貿易政策持續收緊的延續。一方面，美墨加協定簽署後，美國頻頻向墨西哥施壓，要求其阻斷他國商品通過墨西哥“轉口”進入北美市場的通道；另一方面，本屆墨西哥政府急於通過增加關稅收入緩解財政赤字。數據顯示，2024年墨西哥財政赤字占GDP比重達5.7%，為近幾十年最高水平，提稅提案落地後“有望為國家財政新增700億比索（約合37.6億美元）收入”。



提案公布後在墨西哥國內引起較大爭議。支持者稱“過去數年間，墨西哥遭遇貿易扭曲與不公平競爭行為，對進口商品的依賴程度不斷加深，國內生產行業因此遭受衝擊”。反對者則表示，關稅會推高生產鏈的成本，“這最終會轉嫁到消費者身上”。



有分析指出，提稅會加劇墨西哥通貨膨脹和經濟疲軟。目前，墨西哥核心通脹率仍有4.32%，超過3%預定目標，預計高通脹還將持續。墨西哥對進口產品加征關稅，將進一步加大其通脹壓力，推遲墨西哥央行降低利率的時間。

