AI暨青年創業沙龍探索兩岸數智合作新路徑

南京市委副書記李佰平致辭（中評社 许思悦攝） 中評社南京12月18日電（實習記者 許思悅）12月17日，兩岸企業家峰會中小企業合作及青年創業推進小組專場活動——AI場景應用暨兩岸青年創業孵化器沙龍成功舉辦。本次沙龍以“青年智聯兩岸 AI共創未來”為主題，吸引了百餘位兩岸AI領域專家學者、青年創業孵化器代表及創業者參與。與會者圍繞技術應用場景與青年創新創業等議題展開交流，共探索兩岸數智合作新路徑。沙龍峰會台方理事長劉兆玄、陸方副理事長張平、中小組台方召集人吳明機、中小組陸方召集人張衛國、南京市委副書記李佰平出席。



在致辭環節，李佰平表示，南京正積極落實“十五五”規劃的相關部署，預計今年人工智能核心產業規模將突破500億元。他指出，南京已建成智算中心6個，擁有14家國家和省級重點實驗室，連續七年舉辦人工智能產業化大會，為AI發展奠定堅實基礎。在創新實踐中，眾多台灣青年圍繞跨境服務、外貿營銷等領域積極創業，成為寧台兩地攜手發展的生動縮影。李佰平強調，南京將從三方面為兩岸青年提供支持：一是提供不少於3萬個實習實踐機會，並配套創業融資等精準服務；二是依托開放平台推動兩岸青年開展技術攻關；三是在住房、教育、醫療等方面提供保障，助力青年安居樂業。



峰會中小組台方召集人吳明機指出，今年被許多業界人士視為“AI元年”，全球AI應用正加速發展。他分析，在當前全球AI產業鏈中，芯片端占據主要市值，而下游應用市場“才露出冰山一角”，這為兩岸青年合作留下了廣闊空間。台灣在半導體和服務器領域具有優勢，但受限於電力等因素，算力資源較為緊張；而大陸已建成全球領先的算力中心體系，並在豐富的數據與場景應用中蓬勃發展。吳明機強調，大陸龐大的市場與豐富的應用場景，能夠為台灣青年優秀的技術創意提供實現夢想的舞台。他期待兩岸青年以南京搭建的創業基地與孵化器為起點，在AI與機器人、自動駕駛等更廣闊的融合領域中深化合作。



中小組陸方召集人張衛國表示，本次活動以“青年智聯兩岸 AI共創未來”為主題，旨在推動兩岸青年在人工智能應用場景等領域深化交流合作。他指出，大陸正處於“十四五”收官與“十五五”開局的關鍵階段，到2030年綜合國力將實現大幅提升，這為兩岸青年施展才華提供了廣闊舞台。他鼓勵台灣青年把握大陸發展機遇，借助各地如南京青創學院等優質平台，實現人生理想。