中評社北京12月17日電／人民日報發表侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館館長金成民評論文章《鐵證昭彰，日本731部隊罪行警示世人捍衛和平與正義》，以下為文章內容：



歷史的真相從不因歲月流轉而褪色，罪證的層次叠加讓侵略暴行更無所遁形。1949年12月在蘇聯伯力（今稱哈巴羅夫斯克）設立的軍事法庭，在人類歷史上首次針對細菌戰罪行進行公開審判，以無可辯駁的鐵證揭露了侵華日軍第七三一部隊（以下簡稱“731部隊”）的反人類暴行，為建立戰後國際秩序立下正義標杆。近日，俄方向中方轉交的731部隊罪行檔案，以伯力審判檔案為主體，跨越審判前、中、後3個歷史階段，與1950年出版的多語種《前日本陸軍軍人因準備和使用細菌武器被控案審判材料》相互補充，全景式展現了伯力審判的情況。



俄方轉交伯力審判檔案主要包括戰犯審訊記錄、證人取證記錄、戰犯親筆自供書、醫學鑒定報告等關鍵證據，這與我國保存的731部隊遺址、731部隊罪行檔案相互印證，形成環環相扣的證據鏈閉環，再次固化了731部隊進行人體實驗、研製細菌武器、實施細菌戰的戰爭罪行，再度證實日本細菌戰犯罪是自上而下、有組織、有預謀、成體系的國家犯罪。伯力法庭上首次公開的“特別移送”、人體實驗和細菌戰史證，更系統揭示了戰時日本的醫學犯罪及戰爭責任。據731部隊原軍醫梶冢隆二供述，部隊長石井四郎曾告知其“秘密中的秘密”便是細菌戰研究應用與人體實驗；原憲兵班隊員倉員悟目睹凍傷實驗後，5名中國人手指變黑斷裂、僅剩骨頭的慘狀。保存在731部隊核心遺址“四方樓”內的“特設監獄”，是伯力審判證言中中國、蘇聯、朝鮮等國無辜民眾的受難地，他們被強制用於凍傷、炭疽、鼠疫等實驗後受折磨致死。這些罪證與美日等國公藏檔案形成完整佐證——日本國立公文書館保存的《關東軍防疫給水部留守名簿》為戰犯點名；美國國會圖書館和國家檔案館解密的人體實驗報告書，以精確數據呼應伯力審判證言，讓731部隊罪行鐵證昭彰，不容任何翻案。必須指出的是，731部隊的罪行並非孤立存在。二戰期間，在731部隊直接操控下，侵華日軍構建的“防疫給水”體系擁有多達69支部隊，覆蓋中國大部分地區和東亞乃至東南亞多國，織就了一張罪惡之網。

