李家超透露：北大擬在北部都會區設研究院

李家超與四位在北京讀書或工作的香港青年共晉早餐。（圖片來源：大公文匯全媒體/FB圖片） 中評社北京12月17日電／據大公文匯全媒體報導，行政長官李家超昨日（16日）在北京向國家主席習近平述職。今日早上，他與四位在北京讀書或工作的香港青年共晉早餐，他們都擁有創新科技範疇的專業背景。



李家超在社交平台發文表示，習近平主席在上周舉行的中央經濟工作會議上提出明年經濟工作八項重點任務，當中提到建設粵港澳大灣區國際科技創新中心。他向四位青年表示，有國家的政策指引和支持，加上香港近年全力建設成為國際創科中心，並擁有河套香港園區等北部都會區創科用地，香港在創科領域與大灣區內地城市協作必定大有可為。他鼓勵他們在內地和香港多學習最先進技術、吸收經驗和勇於實踐，推動兩地創科發展。



李家超指出，餐廳位於北大未名湖畔的“教師之家”，原為燕園老鍋爐房，去年改建成餐廳對外開放，在百年建築半圓穹頂以及北大校徽和“大學堂”牌匾下和年輕人交流，別有一番雅緻和愜意。李家超感謝北京大學黨委書記何光彩迎接，他在與幾位香港青年用餐前先與何書記會面並作交流。李家超表示，在今年施政報告中，他提出為加快發展北部都會區，會成立由他親自擔任主席的“北都發展委員會”，下設“大學城籌劃及建設組”，成立調研專班，研究北都大學城發展模式。何書記對大學城的發展規劃表示認同，並指北大未來亦有意在大學城設立研究院。李家超對此感到很鼓舞，和何書記交流大學城發展的意見。



李家超指出，四位與他見面交流的香港青年都在創科領域發展。在京創業10年的David是青少年科技教育公司董事長，Jeffrey自2018年出任港資醫療器械企業總經理，並在立法會選舉期間積極帶領在京港生返港投票，Beverley穿梭北京及深圳工作，是公司Web3項目總監，Peter則是歷來首位就讀北大航空航天工程的香港學生。



Beverley在會面時告訴李家超，她是在2021年透過當時屬首年試行的大灣區青年就業計劃加入現職公司，主要負責AI設計管理及統籌Web3項目。李家超對香港青年透過計劃成功發揮一技之長感鼓舞，去年他在施政報告公布加強青年就業服務及支援，包括自今年起將大灣區青年就業計劃的參加資格放寬至29歲或以下及持副學位或以上學歷；向企業發放的津貼上限亦上調至每月12000港元，為期最長18個月。

