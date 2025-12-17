瓊港有望同海南自貿港實現功能互補戰略同頻

海南自由貿易港將於明日（12月18日）正式啟動全島封關運作，圖為海南萬寧（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京12月17日電／據大公文匯網報導，海南自由貿易港將於明日（12月18日）正式啟動全島封關運作，同濟大學經濟與管理學院鍾寧樺教授在接受記者專訪時表示，在國家高水平對外開放的戰略布局中，香港與海南自貿港的協同發展，將是成熟金融樞紐與創新試驗田的功能互補，是全球鏈接與區域輻射的戰略呼應，二者通過差異化定位與系統性聯動，有望共同服務於人民幣國際化與金融開放的國家大局。



鍾寧樺說，香港作為全球成熟的國際金融中心，依託資本自由流動優勢與全球化網絡，長期承擔著國際資本融通平台與全球經貿規則對接窗口的角色，其價值聚焦於全球資源配置，是人民幣走向全球的話事人。而海南自貿港則以全島封關運作的境內關外制度設計為核心，立足實體經濟與區域市場聯動，側重探索人民幣離岸使用與金融開放的場景化創新，其定位更偏向制度型開放試驗場，為離岸人民幣提供扎根實體經濟的流轉通道，瓊港將共同構成人民幣國際化的雙輪驅動。



在他看來，香港的國際化金融基礎設施與成熟的離岸人民幣市場運作經驗，可為海南自貿港的金融開放提供制度借鑒與資源支撐，比如海南赴港發行離岸人民幣債券、借助香港平台吸引國際資本參與自貿港建設，本質上是對香港全球融資功能的借力。而海南的制度創新試驗與廣闊的實體產業場景，又為香港金融市場提供了新的業務增長點與人民幣回流渠道，比如通過跨境支付通、EF賬戶與香港金融體系的對接，拓寬離岸人民幣的使用場景。更深層次的合作，在於規則與標準的銜接，形成“海南試驗、香港推廣、全球輻射”的良性循環。



“瓊港聯動的潛力更體現在生態共建與領域拓展的廣度與深度。在綠色金融領域，海南的生態優勢可與香港的綠色金融產品創新相結合，共同打造跨境碳交易市場與綠色融資平台，為全球綠色轉型提供中國方案。在數字金融領域，海南封關後的制度優勢與香港的數字資產監管經驗可相互借鑒，探索數字人民幣跨境應用、資產代幣化等創新實踐，構建適配數字經濟時代的金融基礎設施，這些合作的核心，在於打破地理與制度壁壘，實現香港的國際化優勢與海南的政策紅利的疊加放大，形成覆蓋金融、產業、人才、規則的全方位協同生態。”

