中評社北京12月17日電／中國青年報發表評論文章《柏林會談能夠帶給俄烏什麼》，以下為文章內容：



12月14日，當來自基輔、華盛頓和多個歐洲首都的外交官齊聚柏林這座曾見證冷戰對峙的城市時，他們並非真在起草停戰協議，而更像是在為這場衝突的“終局版本”爭搶署名權。



據英國路透社報導，烏克蘭總統澤連斯基近期釋放出一個微妙信號：若能獲得具有法律約束力的安全保障，他願意暫時擱置加入北約的長期訴求。這一表態能否帶來和平曙光尚未可知，卻清晰印證了一個早已在戰略圈內流傳的判斷：當前西方的這輪外交努力，不是為了結束俄烏衝突，而是為了決定由誰來書寫它的結局。



於是，兩個問題浮出水面：為什麼是柏林？為什麼是現在？以及，為什麼談判桌拉得越近，前線的炮聲反而越響？



為何是柏林？為何是此刻？



選擇柏林，並非偶然。這座城市既非衝突前沿，也非大西洋彼岸的決策中心，卻恰好站在了歐洲戰略焦慮的十字路口。長期以來，德國扮演的是歐洲對烏政策中的“金主”，如今則試圖扮演一個更具戰略分量的角色——不僅要付賬單，還要參與設計預算，更多塑造歐洲的安全秩序。



這一轉向帶有明顯的防禦性動機。歐洲各國越來越不願繼續充當旁觀者：衝突帶來的能源危機、難民壓力與社會撕裂，已直接反噬歐洲本身。柏林站出來主持本輪談判，意味著德國及其歐洲夥伴試圖在美俄的宏大博弈中奪回一點自主權，至少別讓自己淪為大國角力時被順手擦掉的“粉筆灰”。

