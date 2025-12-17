谷歌等美企遭歐盟罰款　美國揚言“反制”

中評社北京12月17日電／據新華社報導，在歐盟對谷歌、社交媒體平台X等美國企業處以高額罰款後，美國政府16日揚言進行報復。美國貿易代表辦公室當天表示，如果歐盟及其成員國繼續對美國服務供應商施以“歧視性”行為，美國將對歐洲服務供應商施以“反制”措施。



美國貿易代表辦公室在社交媒體上說，歐盟和一些歐盟成員國持續採取“歧視性和騷擾性”訴訟、稅收、罰款等手段限制美國服務供應商。該辦公室列舉埃森哲、敦豪、西門子等9家在美有廣泛業務存在的歐洲企業，暗示它們可能成為反制措施目標。



歐盟委員會發言人托馬斯·雷尼耶16日發表聲明回應稱，歐盟的監管法規旨在維護“安全、公平、平等的競爭環境，符合歐盟公民的期待”，強調執法不存在“歧視”。



今年以來，歐盟依據《數字服務法案》和《數字市場法案》，對美國技術企業展開一系列執法行動。本月5日，歐盟委員會根據《數字服務法案》作出首份“不合規決定”，對美國億萬富翁馬斯克名下社交媒體平台X罰款1.2億歐元。今年9月，歐盟認為谷歌在廣告技術業務中存在反競爭行為，決定對谷歌處以29.5億歐元罰款。



美方此前指責歐盟監管法規對美國技術企業不公平，並以鋼鋁產品關稅為籌碼要求歐盟“鬆綁”。歐盟則抨擊美國此舉是“勒索”，堅稱數字法規關乎主權、不容挑戰。