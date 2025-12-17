美烏柏林會談後，俄稱不會參與短期停火

中評社北京12月17日電／據新華社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫16日說，烏克蘭希望在聖誕節期間停火，這一想法能否實現，取決於俄烏雙方能否達成全面持久的和平協議。



烏克蘭總統澤連斯基14日至15日在德國柏林與美國代表團舉行會談。澤連斯基15日表示，希望在聖誕節期間停火，特別是希望俄方在聖誕節期間停止襲擊能源基礎設施。



佩斯科夫16日回答媒體提問時說，如果烏克蘭想要“短期、不可行的方案”，而不是持久的解決方案，俄羅斯不太可能參與這樣的停火。



佩斯科夫說，俄方不希望休戰給烏克蘭“喘息空間，從而為繼續戰爭做準備”，俄方希望停止這場戰爭，實現自身目標，確保自身利益和歐洲未來的和平。



會談“複雜不易”



澤連斯基與美國總統特使威特科夫、美國總統特朗普的女婿庫什納14日抵達柏林，雙方當天會談超過5個小時，15日繼續會談約2個小時。美國媒體15日援引美國官員的話報導，美烏正接近達成一項安全保障協議，類似於《北大西洋公約》第五條集體防禦條款，雙方已就“90%的議題”達成共識。



澤連斯基在會談後表示，此次會談“複雜不易”，但“富有成效”。他同時強調，對烏克蘭而言加入北約才是真正的保障，但鑒於美國和部分歐洲夥伴對此持反對立場，烏方同意接受美歐提供類似於北約集體防禦條款的安全保障。

