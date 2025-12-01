信長星：兩岸合則兩利，合則雙贏

江蘇省委書記信長星在2025兩岸企業家峰會年會開幕式致辭（中評社 許思悅攝） 中評社南京12月18日電（實習記者 許思悅）2025兩岸企業家峰會年會於12月16－17日在江蘇南京舉辦。江蘇省委書記信長星出席年會開幕式並致辭，他表示，蘇台交流合作的實踐，印證兩岸同胞走近走親的強烈願望是任何力量都壓制不了的。兩岸合則兩利，合則雙贏，只要攜手打拼，就一定能共贏未來。



信長星首先回顧了蘇台交流的一系列成果。據介紹，過去兩年來，江蘇實際使用台資連續21年位居大陸前列，全省高新技術認定有效期內台企達847家，一批中小台企也成長為行業隱形冠軍，大陸競爭力百強台企中江蘇占三分之一，越來越多的台胞台青來江蘇觀光旅遊、創新創業，成為江蘇發展的參與者和見證者。信長星表示，蘇台交流合作的實踐，進一步印證兩岸同胞走近走親的強烈願望是任何力量都壓制不了的。兩岸合則兩利，合則雙贏，只要我們攜手打拼，就一定能夠共贏未來。



信長星指出，中共二十屆四中全會擘畫了未來五年發展藍圖，江蘇正按照習近平總書記“走在前、做示範”的重要指示，奮力推進中國式現代化江蘇新實踐。圍繞本次峰會“聚焦轉型創新，深化多鏈合作”主題，江蘇將從四個方面深化兩岸合作：一是促進產業鏈緊密銜接，支持台企融入現代化產業體系，實現上下游協同發展；二是促進創新鏈開放共享，助力台企在新賽道上加快發展；三是促進資金鏈暢通循環，推廣蘇州昆山兩岸金融改革試驗區經驗，強化對台企的金融支持；四是促進人才鏈高效匹配，為台企輸送更多符合發展需求的人才，並持續優化人才發展環境。



信長星強調，江蘇將持續秉持“兩岸一家親”理念，為台胞台企參與中國式現代化江蘇新實踐提供更好服務，期待兩岸企業家共同守護中華民族家園，在民族復興偉業中共享榮光。