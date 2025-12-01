且十：行政機關“不副署”？賴清德賭很大

賴清德的“不副署”是一步狠棋，讓藍白陷入進退維谷之中。 中評社香港12月18日電（作者 且十）針對藍白運用席次優勢通過的財政收支劃分法，賴清德召集51名民進黨籍民意代表“便當會”，形成行政機關負責人卓榮泰“不副署”，賴清德“不發布”決定。



賴清德這一招，應該是在行政與立法權力之爭中不斷吃癟後祭出的一個“刹手鐧”一一癱瘓了立法機關的“立法權”。以後，立法機關三讀通過的法條，只要賴清德不想執行，都可以用行政部門“不副署”的方法廢了它。



台灣立法機關共有113席民意代表。2024年選舉後，民進黨51席、國民黨52席、民眾黨8席、無黨籍2席加入國民黨團運作。藍白合下以62席的優勢碾壓綠營51席。導致民進黨執掌的行政機關提出的各項法案、預算都必然遭到藍白的嚴格檢視，一些法案及預算難以過關。立法機關成為藍白聯手鬥爭綠營的主戰場，成為賴清德執政的痛點。為了改變這種“朝小野大”的被動局面，賴清德鼓動“青鳥”飛出來包圍立法機關，威懾藍白放手行政機關提出的各類法案，這招不成後，又發動了對國民黨籍31名區域民意代表大罷免，結果又以31：0大敗。



現在，賴清德又以癱瘓立法機關議事，沒收立法機關“立法權”來對抗“藍白合”。賴清德想憑借這一招，破“朝小野大”的被動格局，爭2026、2028選舉順勢，確實是下了很大的賭注。



一是賭藍白不敢“倒閣”。所謂的“倒閣”就是立法機關通過對“內閣”不信任案，然後“內閣”總辭，同時賴清德宣布解散立法機關，民意代表重新選舉。這個方法雖然讓行政機關負責人下台了，但是藍白的風險更大，即重新選舉後不一定能保持在立法機關過半。而綠營即使沒有過半，但賴清德還是可以按自己的意志任命行政機關的負責人。這個風險不對等，藍白斷然不會上當。但是，不“倒閣”，行政機關負責人就是“一夫當關萬夫莫開”，只要他宣布“不副署”，立法機關的各類法案就是廢紙一張，“朝小野大”就破了功。



二是賭再選舉能過半。就是藍白按奈不住，在綠營嘲笑和激將中“倒閣”，立法機關重新選舉，這給了民進黨一個單獨過半的機會，民進黨一定會運用這個好不容易得來的機會，全力爭取過半。就目前來看，剛剛經歷7、8月份的大罷免，藍白動員已致極限，現在再動員，無論是基層組織動員、還是各類保障動員都已經在彈盡糧絕階段，選舉還真不一定對藍白有利。退一萬步講，藍白即使仍然過半，對民進黨賴清德來說只是沒有改變現狀而已，一招“不副署”還是將藍白的多數消於無形。

