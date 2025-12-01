雷宏毅答中評：兩岸工商交流熱度不減

台灣工商建研會理事長雷宏毅接受採訪（中評社 許思悅攝） 中評社南京12月18日電（實習記者 許思悅）在2025兩岸企業家峰會年會舉辦期間，台灣工商建研會理事長雷宏毅接受中評社記者採訪，就兩岸工商團體交流現狀、合作前景、政策需求及青年往來等問題分享見解。



針對兩岸工商業團體交流是否充足的問題，雷宏毅表示，交流活動並未顯著減少。他透露，本次已是他今年第十二次率團來大陸參加活動，期間也常遇到其他台灣工商團體，說明往來依然頻繁。他指出，雖然不一定都以大型團體名義組織，但台商參與大陸各類活動的積極性持續存在。



談及對台企最有助力的政策方向，雷宏毅分析，過去許多台企主要專注“大陸製造，對外出口”的模式，而在當前大陸強調內需市場與自主產業鏈的背景下，部分台企未能及時調整策略。他建議，大陸內部產業鏈可更多納入台灣供應商，幫助台企融入新發展格局。當被問及當前兩岸產業合作的主要困難時，雷宏毅坦言，部分大陸企業在選擇供應鏈合作夥伴時，仍可能因企業背景產生區別考量，這需要雙方共同關注，化解難題。



雷宏毅特別關注如何幫助新興的台灣中小微企業在大陸落地。他表示，相比已扎根多年的大企業，這些新創公司更需要支持。他希望通過工商建研會等平台，帶動更多台灣青年和中小企業前來大陸交流、尋找機遇。他透露，本次參訪團中就有多位青年團成員，體現了台灣年輕一代對大陸市場的興趣。



對於有意來大陸發展的台灣青年，雷宏毅結合自身頻繁往來兩岸的經驗提出寄語。他表示，理解部分台灣年輕人因教育背景等因素對大陸感到陌生甚至疏離，建議青年不妨先以輕鬆的心態前來，從品嘗美食、遊覽風光、結交朋友開始，親身感受大陸的風土人情，逐步消除距離感與陌生感。他鼓勵台灣青年“多來、多看、多走，多交個朋友”，在自然的交流與體驗中建立連接。

