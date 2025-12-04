快評：台灣朝野大戰升溫　誰會笑到最後？

中評社快評／民進黨當局宣布不副署“財劃法”，台灣朝野再陷“憲政”僵局。國民黨主席鄭麗文昨天在中常會上花13分鐘大罵賴清德“玩上癮了，不聽話我就沒收‘國會’、找司法動手，團滅在野黨”。鄭麗文下令全黨從此刻起進入戰鬥位置，並做好心理準備，作戰到最後一天。



卓榮泰不副署《財劃法》，揚言在野黨可提“倒閣”。一旦在野黨提“倒閣”，卓榮泰即可順勢宣布解散“立法院”，讓所有113席“立委”全部重選，挽回大罷免大失敗的顔面。如此陽謀，在野又豈會輕易上當。



前“立委”郭正亮認為，在野最後一定是不“倒閣”、不配合，看誰笑到最後。另一前“立委”林濁水也認為，在藍白從利益計算出發之下，卓榮泰賭上烏紗帽要領“民主勳章”，這願望應該是實現不了。



朝野大戰升溫，郭正亮預言藍白黨團下一招是大砍預算。這個會期的“國防”預算，及其他部會的預算可能被一起砍，這絕對是台灣“憲法”災難；“賴政府”自己找死，民眾是不會去怪“立法院”的。



鄭麗文昨天下令全黨從此刻起進入戰鬥位置，看來大戰在所難免。這一仗的最後決戰點是2028，明年底的縣市長選舉則是關鍵一役。民進黨當局宣布“不副署”，打破“憲政”慣例，需為惡鬥的後果負上責任；大戰正在升溫，誰會笑到最後？放長雙眼睇。