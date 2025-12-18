澤連斯基呼籲歐盟就動用俄被凍資產援烏達一致

中評社香港12月18日電／烏克蘭總統澤連斯基17日晚在視頻講話中向歐洲領導人發出呼籲，希望定於18日至19日舉行的歐盟峰會能夠就動用俄羅斯被凍結資產援助烏克蘭達成一致。



澤連斯基將參加本次歐盟峰會。他表示，烏克蘭需要真正的保護，需要安全、財政上的應對方案，尤其在俄羅斯被凍結海外資產的使用上，烏方需要政治解決方案。



新華社報導，本次峰會在比利時布魯塞爾舉行，是歐盟今年最後一次領導人會議，將重點討論對烏克蘭援助等議題。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯15日稱，歐盟正就對烏融資討論多種選項，其中“最可信的選項”是“賠償貸款”方案，即以俄羅斯被凍結資產為抵押，向烏提供融資。



歐盟12日決定無限期凍結俄羅斯在歐盟境內被凍結資產，並打算在本次峰會上確定具體使用方案。在10月舉行的峰會上，歐盟領導人因比利時等國提出反對意見未能就“賠償貸款”方案達成協議。



俄方多次表示反對歐盟未經俄方同意處置俄主權資產，警告將予以反制。



俄羅斯2022年2月對烏克蘭發起特別軍事行動後，西方國家凍結俄羅斯約3000億美元海外資產。其中，歐盟凍結俄羅斯中央銀行價值約2100億歐元的資產。歐盟境內約90%被凍結俄資產由總部設在布魯塞爾的歐洲清算銀行控制。