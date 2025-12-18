《文明互鑒與傳承創新：澳門倡議》發布

圖為澳門特區文化局局長梁惠敏宣讀《澳門倡議》。（澳門特區政府文化局供圖） 中評社北京12月18日電／據人民日報海外版報導，首屆“文明互鑒國際論壇”17日在澳門圓滿落幕。閉幕式上，《文明互鑒與傳承創新：澳門倡議》（下稱《澳門倡議》）正式發布。澳門特區政府社會文化司司長柯嵐、澳門中聯辦副主任黃柳權等出席閉幕式。



《澳門倡議》立足澳門“以中華文化為主流、多元文化共存”的發展定位，主張以澳門為紐帶，以文化遺產為見證，以對話為橋梁，推動不同文明相互欣賞、和諧共生、合作共贏。其核心內容包括：立足全球視野，推動文明對話與經驗共享；弘揚開放包容，深化互學互鑒與人文交流；珍視文化遺產，促進傳統智慧與現代發展相結合；聚焦代際傳承，支持青年成長與數字化創新；共建文明對話平台，踐行全球文明倡議。



“論壇的豐碩成果，將為中華文明與世界多元文明的對話貢獻澳門力量。”澳門特區文化局局長梁惠敏致閉幕辭表示，中華文明歷來重視“和而不同”與“協和萬邦” 的價值體系，為跨文化理解提供有益的參照框架。今年適逢“澳門歷史城區”成功列入《世界遺產名錄》二十周年，這片融合中葡文化印記的城區提供了文明互鑒的生動範例。依托“一國兩制”優勢，澳門正努力建設國家高水平對外開放的重要橋頭堡和中西文明交流互鑒的重要窗口。



本次論壇為期兩天，多個政府部門代表、國際組織代表，以及來自埃及、印尼、突尼西亞、阿根廷、葡萄牙、意大利、德國、英國、加拿大等地海內外的知名專家學者齊聚濠江，圍繞文明互鑒核心議題展開多場的深度研討與思想碰撞，成果豐碩。