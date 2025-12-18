港人月均儲蓄首升破萬元

中評社香港12月18日電／香港存款保障委員會昨公布，根據最新一份香港人“儲蓄安全感”指標調查，港人每人每月平均儲蓄金額首次“破萬”，達10100元，較去年上升3%，是自2018年開始展開調查以來最高。



大公報報導，若按維持一年的生活水平來說，港人認為今年平均需要擁有102萬元儲蓄或流動資金，才能獲得足夠“安全感”，與去年的103萬元相若。同時，港人就現有儲蓄能帶來“安全感”的評分，由去年的53.5分升至今年的54.3分，是最近四年以來最高。



調查同時顯示，18至29歲有儲蓄習慣的受訪者比例達八成九，當中有定下年內儲蓄目標的比例為三成二，兩項結果均為所有年齡組別中之冠，顯示年輕人儲蓄意欲更為積極。



2027年檢討存款保障額



香港人“儲蓄安全感”指標調查，由香港存款保障委員會委託香港亞太研究所，於2025年9月1日至10月2日，透過隨機抽樣並以電話訪問形式，訪問了共1047名18歲或以上的香港人。



由2024年10月1日起，在存保計劃下，每位存款人於每間成員銀行的保障額已提升至80萬元。對於會否考慮再提升保障額，例如增加至100萬元，香港存款保障委員會主席劉燕卿表示，在現行安排下，超過92%存款人的存款獲得全面保障，符合國際標準，認為80萬元保障額仍然合適。另方面，存保會亦已承諾將於2027年檢討保障額。